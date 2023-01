Cresce a lista de danos patrimoniais em Brasília: golpistas deixaram obra na água e quebraram um Krajcberg

O inventário dos danos patrimoniais na capital do Brasil é desolador. Uma obra de Di Cavalcanti e um raro relógio de D. João VI estão entre os bens que sofreram às mãos dos apoiantes de Bolsonaro.

Os manifestantes golpistas que invadiram no domingo, em Brasília, as edificações da praça dos Três Poderes, idealizadas pelo arquitecto Oscar Niemeyer — Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal — danificaram importantes obras de arte da cultura brasileira e edifícios classificados.