Na ressaca da invasão de Brasília, segue-se uma investigação incómoda mas necessária

O regresso de Lula da Silva à presidência do Brasil foi acompanhado de inúmeras promessas de reconstrução das políticas públicas e do aparelho de Estado, depois de quatro anos de desinvestimento e negligência por parte do seu antecessor, Jair Bolsonaro. Ninguém esperava, no entanto, que a metáfora transbordasse para o plano físico, mais propriamente para os edifícios que alojam os três poderes da República brasileira: Congresso, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto.