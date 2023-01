“Esperança e reconstrução”: Lula volta a ser Presidente do Brasil

Lula tomou posse como 39.º Presidente do Brasil, regressando ao cargo mais de uma década depois. Cerimónia em Brasília marcada por um forte dispositivo de segurança, mas sem incidentes.

Foi com promessas de reconstrução do Brasil, perante a "barbárie" dos últimos anos, que Lula da Silva discursou na sessão solene do Congresso este domingo, poucos minutos depois de tomar posse como 39.º Presidente da República. Esperava-se um dia tenso, sob a ameaça de tumultos, mas não foram registados incidentes relevantes.