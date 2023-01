As imagens da invasão do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal do Brasil

Manifestantes bolsonaristas entraram na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, na tarde deste domingo e invadiram uma área do Congresso Nacional. A polícia brasileira usou gás lacrimogéneo para tentar repelir os manifestantes, que estavam concentrados no exterior do edifício.

A zona em torno do Congresso estava isolada pelas autoridades, mas os apoiantes de Bolsonaro, que se recusam a aceitar a eleição de Lula da Silva, conseguiram romper os cordões de segurança e várias dezenas conseguiram subir a rampa deste edifício de arquitectura moderna para ocupar a cobertura.

O presidente do Senado brasileiro, Rodrigo Pacheco, já repudiou a invasão da sede do Congresso Nacional por apoiantes do antigo chefe de Estado Jair Bolsonaro, defendendo que "devem sofrer o rigor da lei com urgência". "Na acção, estão empenhadas as forças de segurança do Distrito Federal, além da Polícia Legislativa do Congresso. Repudio veementemente esses actos antidemocráticos, que devem sofrer o rigor da lei com urgência", lê-se numa mensagem divulgada nas redes sociais.