Bombeiros no combate às chamas e à exaustão: imagens do quarto dia de incêndios

Há quatro dias que as chamas não dão tréguas no Norte e Centro de Portugal, deixando municípios inteiros em sobressalto e milhares de bombeiros à beira da exaustão, alguns a trabalhar por mais de 24 horas seguidas. Só entre o último domingo e terça-feira arderam mais de 71 mil hectares no país, apesar dos esforços de combate aos incêndios, de acordo com os dados preliminares do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais.

Ao final do dia desta quarta-feira, continuavam a motivar maior preocupação os incêndios activos em Sever do Vouga, distrito de Aveiro; Castro Daire, Penalva do Castelo e Nelas, em Viseu; e Vila Pouca de Aguiar, em Vila Real.

Na análise de André Fernandes, Comandante Nacional de Emergência e Protecção Civil, "as próximas 24 horas vão continuar muito complexas". "Há incêndios a lavrar há vários dias e que têm ainda muita intensidade", disse, num ponto de situação feito às 20h.

Até esta quarta-feira, morreram sete pessoas vítimas dos incêndios florestais que lavram desde domingo: cinco delas directamente envolvidas no combate às chamas (quatro bombeiros e um civil de 28 anos), além de outros dois civis, ambos octogenários, por doença súbita em contexto de incêndio.