“A presença de Taylor Swift nos jogos da NFL é ouro para a liga” de futebol americano

O “efeito Swift” vai dar cartas quando os campeões da Super Bowl, os Kansas City Chiefs, viajarem para Nova Iorque no domingo, pois uma ligação entre o fenómeno da música pop Taylor Swift e o atacante da NFL Travis Kelce levou os fãs ao delírio.

O rumor do relacionamento marca uma intersecção entre duas das forças mais poderosas da cultura pop americana, a gigante Swift, no meio de sua digressão recordista Eras Tour, e a Liga Nacional de Futebol Americano (NFL, na sigla original).

A parceria parecia quase confirmada quando Swift surgiu no camarote de Travis Kelce no estádio Arrowhead, no domingo, onde a artista aplaudiu loucamente quando o jogador marcou um touchdown na vitória de 41-10 sobre os Chicago Bears.

Foto Denny Medley-USA TODAY Sports via Reuters

A sua aparição incendiou as redes sociais, com os fãs a dissecarem todos os comportamentos de Swift, desde as suas brincadeiras com a mãe de Kelce, Donna, até aos molhos que combinou com um snack de frango a meio do jogo. Até a transmissão televisiva do jogo reproduziu os festejos de Swift em câmara lenta.

Os fãs esperam agora dizer “Bem-vindos a Nova Iorque” — ou melhor, a East Rutherford, New Jersey — quando os Chiefs enfrentarem os anfitriões Jets, enquanto correm rumores de que Swift poderá voltar a participar.

“Ela foi a dona da indústria de eventos ao vivo no ano passado e continua a sê-lo à medida que a sua digressão continua”, declara Adam Budelli, porta-voz da plataforma de revenda de bilhetes StubHub, à Reuters.

“Em conjunto com a NFL, que todos sabemos que está a gerar as maiores audiências televisivas e o maior interesse em todo o panorama desportivo... Não quero chamar-lhe casamento, mas é claramente uma combinação perfeita a curto prazo, tanto do ponto de vista dos media como da venda de bilhetes”, concretiza.

Desde a aparição de Swift domingo passado, a venda de bilhetes para o jogo dos Jets contra os Chiefs disparou, com as vendas num único dia mais do que a duplicarem o anterior recorde para esta época, exceptuando o jogo de abertura da equipa, que marcou a estreia nos Jets do quarterback Aaron Rodgers, segundo a StubHub.

Também na mesma plataforma, a aparição de Swift precedeu um aumento de quase três vezes nas vendas numa janela de 24 horas para os jogos do Chiefs em casa.

O fabricante de dispositivos de streaming digital Roku avança que o maior aumento demográfico para o jogo Chiefs-Bears foi entre as mulheres com idades entre 18 e 49 anos, com um aumento de 63% em relação à semana anterior, mesmo que a NFL tenha há muito tempo uma audiência feminina de cerca de 50%.

Swift e o seu exército de fãs, conhecidos como swifties, podem ajudar a mover a agulha para a NFL, que procura penetrar ainda mais no mercado europeu, aponta Tom Scott, director executivo da Trippant, uma empresa de consultoria de comunicações com sede em Londres, que trabalhou com os Philadelphia Eagles na sua exposição internacional.

A liga poderá ter a oportunidade de fazer a sua maior aparição no estrangeiro em Novembro, quando os Chiefs jogarem contra os Miami Dolphins em Frankfurt, Alemanha. “A presença de Taylor Swift nos jogos da NFL é ouro para a liga”, resume Scott.

A digressão Eras Tour de Swift inclui locais internacionais que abrangem cinco continentes. A sua digressão mais ambiciosa e abrangente até à data vai mantê-la ocupada durante a maior parte de 2024.

Interesse por Kelce dispara

As relações entre atletas e celebridades de alto nível não são novidade. Joe Namath, quarterback dos Jets Hall of Fame, era famoso pelas suas façanhas fora do campo com modelos e actrizes que construíram a sua reputação como um dos solteiros mais cobiçados da Big Apple nos anos 60 e 70 do século passado.

Mas Swift, cuja fama eclipsa de longe a de Kelce, traz consigo um megawatt de poder de estrela que é virtualmente sem precedentes — mesmo na NFL.

O retalhista de artigos desportivos Fanatics, parceiro oficial de comércio electrónico da NFL, informa que, no domingo, se registou um aumento de quase 400% nas vendas de camisolas de Travis Kelce nos seus sites, incluindo o NFLShop.com, colocando-as entre as cinco camisolas da NFL mais vendidas.

Kelce, que foi anfitrião convidado do programa Saturday Night Live depois de ter levantado o troféu Lombardi este ano, não é estranho aos holofotes, uma vez que as audiências e a atenção exagerada seguem os vencedores da Super Bowl.

Mas a aparição de Swift no jogo de domingo provocou uma explosão de interesse no oito vezes Pro Bowler, cujos seguidores nas redes sociais aumentaram em cerca de 300 mil.

Kelce disse no seu podcast New Heights — que subiu do 158.º lugar nas tabelas da Apple, no início do mês, para o número 1 desta semana — que começou a avistar paparazzi no exterior da sua casa. “Eu trouxe toda essa atenção para mim”, reconheceu Kelce. “O que é real é que é a minha vida pessoal e eu quero respeitar a vida de ambos.”