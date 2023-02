A família Kelce está a roubar o palco do 57.º Super Bowl

Travis e Jason preparam-se para fazer história no jogo de atribuição do título da NFL, enquanto primeiros irmãos a estarem frente a frente no Super Bowl. Mas a mãe também tem centrado as atenções.

Têm sido várias as celebridades que, por estes dias, têm chegado a Phoenix para assistirem à edição 57 do Super Bowl, mas há uma que entrou na cidade sob o signo do quase anonimato para rapidamente atrair sobre si todas as atenções. O seu nome é Donna Kelce, apelido que vai figurar dos dois lados do relvado do State Farm Stadium, na madrugada de segunda-feira.

De um lado, os Kansas City Chiefs. Do outro, os Philadelphia Eagles. É entre estas duas equipas que se vai decidir o título maior do futebol americano de 2023, num espectáculo desportivo vendido para os quatro cantos do planeta e que, como é hábito, se transforma em bem mais do que um simples jogo - é um momento de luxuoso entretenimento e uma mina para as receitas publicitárias dos canais norte-americanos.

Mas o Super Bowl LVII não é "só" isto. De um lado, vai estar também o tight end Travis Kelce. Do outro, o center Jason Kelce. Em comum, o apelido e o parentesco. Pela primeira vez na história da final da prova, um irmão vai medir forças com o outro, devidamente perfilados em lados opostos da barricada. Donna Kelce, mãe de ambos, estará nas bancadas com o coração dividido, como se compreende.

Não é apenas o coração de Donna que pende para os dois lados, porém, é também a indumentária que preparou. Uma camisola que combina Chiefs e Eagles, metade um, metade outro, que fez furor nos eventos que estão a servir de rampa de lançamento para o jogo do título da NFL (National Football League).

Na verdade, conta a Reuters, Donna Kelce entrou na cerimónia de promoção do Super Bowl, na segunda-feira, com um cesto cheio de bolachas e com uma ovação tremenda à sua espera, antes de assumir, dias depois, o microfone na conferência de imprensa para pedir ao comissário da NFL que aceite integrar o podcast dinamizado pelos filhos.

"Não podemos dizer nada à minha mãe nesta altura, ela é simplesmente uma superestrela", resumiu Travis, de 33 anos, que há três ajudou os Chiefs a erguerem o Vince Lombardi Trophy. "Estou a gostar de ver toda a gente a entrar no comboio e a deixá-la divertir-se como se tem divertido".

Guess who? ????



1K RTs and we'll reveal the VERY special guest joining @JasonKelce and @tkelce on MONDAY?? pic.twitter.com/UpFtuhB53j — New Heights (@newheightshow) January 13, 2023

Já reformada, Donna tem sido o centro das atenções (fora do plano competitivo, naturalmente), ao ponto de terem sido recolhidas mais de 180 mil assinaturas, na plataforma Change.org, para que a matriarca da família Kelce tenha a honra de lançar a moeda ao ar na madrugada de segunda-feira. O facto de, entretanto, ter sido convidada para uma série de programas televisivos muito populares ajudou à festa.

"Eu sabia que vocês eram talentosos, sabia que tinham a perseverança, a capacidade... Só nunca sabemos como os nossos filhos vão dar-se com todas as atenções a nível nacional", afirmou a ex-bancária no podcast dos irmãos Kelce, intitulado New Heights. E depois de ter comparada a presença de ambos no Super Bowl a ganhar a lotaria, resumiu: "Acabou por tudo se alinhar de forma perfeita, na forma como jogaram, entraram no campo e mostraram talento".