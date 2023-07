“Shake it off”, disse ela: concertos de Taylor Swift fizeram a terra tremer - literalmente

Se já havia quem chamasse à Taylor Swift "força da natureza", no fim-de-semana de 21 e 22 de Julho, os concertos da cantora em Seattle levaram a designação mais longe. Os dois espectáculos esgotados da Eras Tour no Lumen Field geraram actividade sísmica equivalente a um terramoto de magnitude de 2,3 na escala de Richter, dizem especialistas.

Só no sábado, 72.171 swifties — como são conhecidos os fãs da cantora norte-americana — encheram o Lumen Field e bateram o recorde de audiência naquela arena, ultrapassando os 70 mil que assistiram ao concerto dos U2, em 2011. Taylor Swift tornou-se, também, a primeira artista de sempre a esgotar o estádio em duas noites consecutivas.

Segundo afirmou a sismologista e professora na Western Washington University, Jackie Caplan Auerbach, à CNN, o abalo terá sido provocado pelos fãs e pelo sistema de som. "A música, o sistema de som, a batida. Toda essa energia pode ser conduzida para a terra e abaná-la", explicou.

Não é a primeira vez que, em Seattle, um evento de estádio gera actividade sísmica. Em 2011, durante um jogo de futebol americano entre os Seattle Seahawks e os New Orleans Saints, a euforia dos fãs aquando do touchdown de Marshawn Lynch, também fez a terra tremer.

Porém, descreve Auerbach, no caso do concerto de Swift, a actividade teve "o dobro da força", o que pode ser explicado pelas particularidades de cada evento.

"A principal diferença é a duração do abalo. Festejar depois de um touchdown dura alguns segundos, mas eventualmente pára. É muito mais aleatório do que durante um concerto", esclareceu à CNN.

A sismologista comparou a actividade sísmica provocada em ambas as noites e concluiu que, não havendo notáveis diferenças — o segundo concerto começou, porém, com meia hora de atraso —, ambos os grupos de fãs levaram a letra de Shake it off, êxito da cantora cujo título se traduz, em português para, "sacode", demasiado à letra.

Em Dezembro de 2011, também um concerto dos Foo Fighters em Auckland, na Nova Zelândia, gerou actividade sísmica semelhante à provocada por actividade vulcânica.

Os concertos da nova digressão da Taylor Swift têm sido verdadeiros fenómenos de bilheteira nos Estados Unidos. Os concertos que somam, ao todo, mais de 3 horas de canções que atravessam as várias "eras" da carreira da cantora que lançou o primeiro disco em 2006.

A Eras Tour de Taylor Swift chega a Portugal a 24 e 25 de Maio de 2024, ao Estádio da Luz. A abertura do concerto cabe à banda de pop-punk Paramore, que acompanhará a cantora em toda a digressão europeia.

Já há quem estime que a Eras Tour se pode tornar a digressão mais lucrativa de sempre, batendo o recorde actual de Elton John com a sua digressão de despedida, Farewell Yellow Brick Road Tour, que já fez quase 850 milhões de euros. Segundo o Wall Street Journal, no final da tour a cantora pode ter arrecadado 906,5 milhões de euros, mais do que qualquer outro artista na história.