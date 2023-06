Foo Fighters: a difícil arte de recomeçar

O 11.º álbum dos Foo Fighters é o primeiro desde a morte de Taylor Hawkins, em Março de 2022. Parte terapia de grupo, parte retrospectiva, But Here We Are tem muito para desfiar.

É difícil falar do efeito sem abordar a causa: But Here We Are chegou pouco mais de um ano após a morte de Taylor Hawkins, baterista dos Foo Fighters desde 1997. O processo criativo, ou boa parte dele, decorreu na ressaca de uma tragédia, a que se somou outra, a morte de Virginia Grohl, mãe de Dave Grohl, fundador, motor e alma da banda. Será, por isso, cedo para perceber se isto é uma amostra daquilo que serão os Foo Fighters daqui em diante ou apenas uma reacção aos eventos de 2022.