Morreu Taylor Hawkins, baterista dos Foo Fighters, aos 50 anos

As causas da morte do músico não foram reveladas. Banda encabeçada por Dave Grohl estava em digressão. Foo Fighters têm concerto anunciado para o festival Rock in Rio, em Lisboa, em Junho.

Taylor Hawkins, baterista dos Foo Fighters, foi encontrado morto no seu quarto de hotel em Bogotá, na Colômbia, em vésperas de mais uma actuação da popular banda rock. Aos 50 anos, o músico dos Foo Fighters mas também membro da banda que acompanhava Alannis Morrisette na estrada, desaparece após uma carreira apreciada por profissionais de géneros tão distintos quanto Brian May, dos Queen, Tom Morello, dos Rage Against the Machine, ou Miley Cyrus e Finneas, que estão a recordá-lo nas redes sociais.

As causas da morte do músico não foram reveladas. “A família Foo Fighters está devastada pela trágica e prematura perda do nosso amado Taylor Hawkins. O seu espírito musical e o seu riso contagiante viverão connosco para sempre. Os nossos corações vão para a sua esposa, filhos e família, e pedimos que a sua privacidade seja tratada com o máximo respeito neste tempo inimaginavelmente difícil”, refere um comunicado do grupo, formado em 1994 em Seattle, nos Estados Unidos, por Dave Grohl depois do fim dos Nirvana.

A banda encabeçada por Dave Grohl, que na sua recente biografia The Storyteller: Tales of Life and Music descrevia Hawkins como o seu “melhor amigo”, estava em digressão e a notícia da morte do baterista chegou uma hora antes de subirem ao palco no festival Estéreo Picnic. O evento assinalou então a morte de Taylor Hawkins com uma homenagem em que escreveu “Taylor Hawkins para sempre” no seu grande ecrã, ao som do êxito dos Foo Fighters My Hero.

Foto O tributo do festival ao baterista Reuters

Os Foo Fighters, que já actuaram várias vezes em Portugal têm concerto anunciado para o festival Rock in Rio, em Lisboa, em Junho. A banda tinha um concerto agendado para amanhã, domingo, no festival Lollapalooza Brasil, em São Paulo. No mesmo evento, subirá ao palco Miley Cyrus, estrela pop de gostos transversais e que garantiu via rede social Instagram que dedica o seu concerto a Hawkins, que diz que o recordará para sempre como na imagem que dele partilhou — com um grande sorriso.

O baterista cresceu em Laguna Beach, na Califórnia, onde começou a estudar música. Hawkins juntou-se aos Foo Fighters, uma das maiores bandas rock da actualidade, depois do disco The Colour and the Shape, lançado em 1997, em que o baterista original do grupo, William Goldsmith, participou pela última vez. Antes, tocou com Alanis Morissette na digressão do mega-sucesso Jagged Little Pill. Alimentou ainda um projecto a solo, Taylor Hawkins and the Coattail Riders. No ano passado, como membro dos Foo Fighters, passou a fazer parte do Rock and Roll Hall of Fame.