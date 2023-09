Zuckerberg anuncia amigos e especialistas com IA para WhatsApp, Facebook e Instagram

O PÚBLICO resume as novidades do MetaConnect 2023, o evento da Meta sobre IA e realidade aumentada. Dos novos Quest 3, a óculos com IA e assistentes virtuais “especialistas” com a cara celebridades.

"Em breve", vai ser possível falar com especialistas e conselheiros artificiais, criados à imagem de celebridades, nos serviços de mensagens da Meta – ou seja, no WhatsApp, Instagram e Facebook. Os sistemas de inteligência artificial (IA) generativa usam o modelo de linguagem Llama 2, que é a versão da Meta do GPT-4, para conversas em áreas específicas. Por exemplo, há chatbots para debates culinários e outros para dúvidas sobre exercício físico ou ocasiões em que o utilizador precisa de um ombro amigo. A Billie é uma IA com a cara e as expressões da modelo Kendall Jenner com a missão de desempenhar o papel de uma irmã mais velha que está sempre disponível para ouvir o utilizador.