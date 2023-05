Um chatbot para tudo (e todos). O que está por detrás da explosão de bots com IA?

As manchetes sobre chatbots e “inteligência artificial generativa” não param desde o lançamento do ChatGPT, em Novembro, e cada vez mais empresas anunciam ferramentas capazes de responder a perguntas, desenhar, manipular imagens e analisar dados e programar no lugar de humanos. A Microsoft tem o Bing, a Baidu usa o Ernie e a Google está a testar o Bard. Até a rede social Snapchat criou um chatbot para falar com adolescentes.

