Snoop Dogg descobriu, no Instagram, o vigor de Marcelo Rebelo de Sousa

Em 2019, um vídeo gravado num telemóvel mostrou o Presidente português a cumprimentar alguns jovens de forma mais brusca. Snoop Dogg descobriu-o agora, e a sua partilha no Instagram já soma mais de cinco milhões de visualizações.

Um vídeo que se tornou viral em Portugal em 2019 chegou nesta quinta-feira ao Instagram do rapper norte-americano Snoop Dogg. O protagonista é o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e alguns dos seus cumprimentos mais efusivos.

Durante a recepção à antiga basquetebolista Ticha Penicheiro, à margem da iniciativa Desportistas no Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa cumprimentou os jovens que assistiam na plateia de forma brusca e o vídeo, gravado por um telemóvel, rapidamente correu as redes sociais.

Marcelo a receber a Greta. pic.twitter.com/OoDjlLg0PM — ???????????? // Guilherme Duarte (@NoutraCoisa) December 4, 2019

Snoop Dogg recuperou mais uma paródia do vídeo, em que o narrador acompanha o gesto do Presidente com a expressão “Fuck outta here!” (numa tradução livre, “Desaparece daqui!").

A publicação já conta com mais de cinco milhões de visualizações. Nos comentários, houve quem confundisse o Presidente português com Joe Biden, chefe de Estado norte-americano, e quem recordasse o também vigoroso cumprimento ao antigo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.