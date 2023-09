Peter Hawkings mantém-se fiel ao ADN e à elegância da Tom Ford na estreia em Milão

O criador britânico já trabalhava com Tom Ford há 25 anos e assumiu a direcção criativa em Abril deste ano. Alguns fãs, queixam-se da falta de novidades na colecção do próximo Verão.

O britânico Peter Hawkings não é um estranho para a Tom Ford, mas foi a primeira vez que se tornou rosto da marca: o criador estreou-se na direcção criativa, esta quinta-feira, na Semana da Moda de Milão. Hawkings apostou na elegância que caracteriza a etiqueta com fatos justos, vestidos sensuais e saltos bem altos.

As modelos cruzaram a passerelle com fatos ousados de pequenos calções em cabedal a combinar com casacos do mesmo material. Os vestidos esvoaçantes revelavam o corpo das mulheres com transparências discretas, sem perder a elegância.

Hawkings manteve-se fiel à estética de Ford, adicionando só alguns apontamentos de cor, como azul, rosa ou verde. Brincou sobretudo com as texturas, nos fatos em veludo, nas camisas acetinadas, usadas com os botões abertos, ou nas franjas. Nos acessórios, incluiu saltos agulha coloridos e vistosos óculos de sol.

De acordo com o descritivo da colecção, para o Verão de 2024, o criador ter-se-á inspirado na supermodelo norte-americana Donyale Luna (1945-1979) — que foi musa inspiradora do artista Andy Warhol (1928-1987) e do fotógrafo Richard Avedon (1923-2004).

Peter Hawkings foi apontado director criativo em Abril deste ano, na sequência de a marca ter sido vendida ao grupo Estée Lauder, em Novembro de 2022. Tom Ford chocou a indústria da moda ao anunciar que ia deixar a etiqueta epónima, fundada em 2005, depois de abandonar a direcção criativa da Gucci.

Hawkings, de 49 anos, já estava ao seu lado nessa altura — aliás, só trabalhou em moda como braço-direito de Ford. Há 25 anos, estreou-se na equipa de design da Gucci, onde conheceu a sua mulher, Whitney Bromberg, directora de comunicação da Tom Ford. Depois, ambos foram embora com Ford e ajudaram a fundar a marca em nome próprio, nos Estados Unidos.

Como tal, o novo papel anunciado em Abril não foi uma surpresa, apesar de Hawkings sempre ter mantido uma postura discreta. “Obviamente, é uma enorme responsabilidade fazer avançar a marca, respeitando Tom e o legado que ele criou. Trabalhei com o Tom durante 25 anos, pelo que muitos dos seus códigos e referências de design ficaram enraizados em mim”, declarou o designer, em entrevista à revista Vogue.

É precisamente o facto de o design de Ford estar tão enraizado em Hawkings que está a gerar críticas entre os fãs da marca. “Não há nada de novo. Grande repetição”, escreve uma utilizadora no Instagram. E outra concorda: “Aborrecido. Onde está a criatividade? O Tom Ford já fez isso para a YSL, para a Gucci e para a sua própria marca.”

E, por falar em Gucci, é esse o grande destaque desta sexta-feira, em Milão. A casa italiana estreia também o novo director criativo, Sabato De Sarno, e a expectativa é elevada. Até à próxima segunda-feira, esperam-se ainda apresentações de marcas como a Dolce&Gabbana, a Ferragamo ou a Versace.