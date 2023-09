Primeiro-ministro britânico vai anunciar passo atrás na redução de emissões de CO2

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, vai fazer um discurso na tarde desta quarta-feira em que deve anunciar a desaceleração das políticas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa seguida pelo Reino Unido. Essas medidas podem incluir o adiamento da data em que passará a ser proibida a venda de carros novos a gasolina e gasóleo (de 2030 para 2035), não criar nova legislação sobre a eficiência energética dos edifícios.

Sunak disse na terça-feira que o Governo continua empenhado em atingir a neutralidade carbónica até 2050, mas quer fazê-lo de uma forma “melhor e mais proporcional”.

Isto traduz-se em várias medidas que foram reveladas pelos media britânicos. Por exemplo, enfraquecer o plano para acabar com a instalação de equipamentos de aquecimento central a gás até 2035, aliviando a meta de 100% para 80%.

O aquecimento a diesel, que deveria estar proibido a partir de 2026, passará a ser banido apenas em 2035, a confirmarem-se estes planos revelados. Senhorios e proprietários de casas deixarão de estar sob a ameaça de pagar multas se não aumentarem a eficiência energética dos edifícios, como se previa fazer com nova legislação.

Não haverá novas taxas para desencorajar viagens de avião, nem políticas governamentais para alterar a dieta dos britânicos ou encorajar a partilha de carros. A aplicação de políticas de reciclagem será também aliviada.

"Realismo", diz Sunak

Apesar de o Reino Unido estar a sentir os efeitos das alterações climáticas – o ano passado foi o ano mais quente de sempre no país –, Rishi Sunak classifica estas medidas de “realismo”, que está “a pôr os interesses a longo prazo do país à frente das necessidades políticas do momento”. No entanto, mesmo no seio do Partido Conservador, tem recebido críticas pelo que é considerado um passo atrás nos compromissos do Reino Unido com a acção na luta contra as alterações climáticas.

O deputado conservador Chris Skdimore, ex-secretário da análise feita pelo Governo para alcançar a neutralidade climática, disse que diluir as políticas ambientais “custará ao Reino Unido empregos, investimento e crescimento económico futuro, que poderia ter chegado" se se empenhassem mais "nas indústrias do futuro”, diz a BBC.

A passagem curta [de Rishi Sunak] pela liderança do Governo será recordada como o momento em que o Reino Unido virou as costas ao mundo e às futuras gerações. É um momento de vergonha Zac Goldsmith

“A sua passagem curta pela liderança do Governo será recordada como o momento em que o Reino Unido virou as costas ao mundo e às futuras gerações. É um momento de vergonha”, declarou, com clareza, Zac Goldsmith, que se demitiu de ministro do Ambiente e do Clima em Junho.

Sunak está a tentar rever algumas das políticas ambientais que têm custos directos para os consumidores antes das próximas eleições (que se realizarão, o mais tardar, em Janeiro de 2025), para tentar criar uma fronteira clara com o Partido Trabalhista – cujo líder, Keir Starmer, prometeu fazer da acção climática uma bandeira.

Tem sido pressionado por alguns sectores do partido a atrasar ou abandonar algumas políticas ambientais, sobretudo depois da vitória do candidato conservador na eleição suplementar (by-election) de Uxbridge, onde foi eleito o sucessor para o lugar de deputado deixado livre por Boris Johnson. A vitória foi vista, em parte, como um voto de protesto contra a expansão do Zona de Baixas Emissões de Londres, na qual é aplicada uma taxa baseada no padrão de emissões a veículos comerciais a diesel, com o objectivo de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.