Aliado de Johnson demite-se do Governo britânico, acusando Sunak de ser “hostil” ao meio ambiente

Menos de 24 horas depois de ter sido identificado como um dos membros conservadores do Parlamento britânico que participou num “ataque sem precedentes” e numa “campanha coordenada para interferir” e “pôr em causa” a legitimidade democrática da investigação de uma comissão parlamentar à conduta de Boris Johnson no escândalo das festas na sede do Governo durante a pandemia, Zac Goldsmith apresentou esta sexta-feira a sua demissão do executivo de Rishi Sunak.

Assumido apoiante e defensor do antigo primeiro-ministro – e crítico feroz das conclusões da investigação da Comissão de Privilégios, que atestaram que Johnson “enganou deliberadamente” o Parlamento durante o “Partygate” – o até agora secretário de Estado dos Territórios Ultramarinos, da Commonwealth, da Energia, do Clima e do Ambiente, que é membro da Câmara dos Lordes, justificou, no entanto, a sua renúncia, com a “falta de interesse” do actual chefe do Governo com a causa climática.

It has been a privilege to have been able to make a difference to a cause I have been committed to for as long as I remember. But this govt’s apathy in the face of the greatest challenge we face makes continuing in my role untenable. Reluctantly I am therefore stepping down pic.twitter.com/KDJKN3i6ER — Zac Goldsmith (@ZacGoldsmith) June 30, 2023

“O problema não é apenas o facto de o Governo ser hostil ao ambiente, [o problema] é que você, o nosso primeiro-ministro, está simplesmente desinteressado”, acusou, num comunicado publicado esta manhã, dirigido a Rishi Sunak. “Esse sinal, ou a falta dele, alastrou-se por Whitehall [sede do Governo] e causou uma espécie de paralisia.”

Insistindo na “apatia” e no “desinteresse” do Executivo conservador pelo clima, Goldsmith disse ainda ter ficado “horrorizado” com o “abandono”, por parte do Governo conservador, de algumas metas, “internas e no plano mundial”, com as quais se comprometeu no âmbito da luta contra as alterações climáticas.

“Ainda mais preocupante”, acrescentou, “é que o Reino Unido se afastou visivelmente do palco global e renunciou à sua liderança” nas questões “do clima e da natureza”.

Goldsmith criticou ainda o primeiro-ministro por “ainda na semana passada” ter “escolhido ir a uma festa de um barão dos media – que o Guardian diz tratar-se do empresário bilionário Rupert Murdoch, detentor de vários órgãos de comunicação social britânicos, norte-americanos e australianos de linha editorial assumidamente conservadora – “em vez de participar numa cimeira fundamentalmente importante, em Paris, que, normalmente, o Reino Unido teria co-liderado”.

Sunak fragilizado

Devido às suas ligações com Boris Johnson e com os seus aliados, que se opõem abertamente à liderança de Sunak, a demissão de Goldsmith não surpreende – Partido Trabalhista e Liberais-Democratas tinham-na exigido, face às revelações “graves” da Comissão de Privilégios na véspera. Mas a justificação que deu esta sexta-feira para a renúncia, levantam dúvidas sobre se não terá procurado argumentos políticos, que até têm apoio junto dos críticos da política ambiental do Governo, para incomodar e atingir o primeiro-ministro.

A PA Media e a BBC citam fontes próximas do Governo que revelam que Goldsmith apresentou a demissão pouco depois de lhe ter sido exigido que se retractasse publicamente das suas posições que punham em causa a credibilidade da investigação a Johnson. Mas este recusou pedir desculpa.

Recorde-se que, na quinta-feira, pouco de depois de a comissão ter visado sete deputados – incluindo os ex-ministros Jacob Rees-Moog, Priti Patel e Nadine Dorries – e três membros da Câmara dos Lordes nas suas acusações, um porta-voz de Sunak manifestou total confiança política do primeiro-ministro no secretário de Estado, mesmo que este tenha aderido a posições contrárias à política oficial do Governo tory.

Entre as provas citadas no relatório da comissão parlamentar, de maioria conservadora, para justificar as tentativas de descredibilização da investigação a Johnson – que tinha sido requisitada com o apoio unânime de todos os partidos, incluindo dos tories, quando este anda era chefe do Governo –, estão publicações de Goldsmith nas redes sociais a demonstrar apoio a descrições da comissão como um “tribunal de fachada” e do inquérito como uma “caça às bruxas”.

O facto de Goldsmith ter aproveitado o momento da demissão para fazer duras críticas a Rishi Sunak deixam o primeiro-ministro numa posição ainda mais fragilizada, principalmente num partido em constantes guerras internas, que, para além de estar a mais de 20 pontos percentuais de distância do Partido Trabalhista nas últimas sondagens a nível nacional, tem somado derrotas ou fracos desempenhos em praticamente todos os actos eleitorais realizados nos últimos meses no Reino Unido.

Sarah Olney, deputada dos Liberais-Democratas – que conquistou o seu lugar em 2019 numa eleição contra Goldsmith – reagiu à demissão dizendo que ela resulta do facto de Sunak “não ter tido coragem” de afastar o secretário de Estado depois das acusações da Comissão de Privilégios.

Algumas organizações ambientalistas, e até Natalie Bennett, antiga líder do Partido Verde, optaram, no entanto, por dar os parabéns ao ex-secretário de Estado, por ter enfatizado a “inércia” do Governo no que toca à luta contra as alterações climáticas.