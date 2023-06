Partygate”: Parlamento britânico aprova investigação que conclui que Johnson enganou os deputados

Apenas sete deputados conservadores votaram contra as conclusões da comissão que investigou conduta do antigo primeiro-ministro britânico no escândalo das festas durante a pandemia.

A grande maioria dos deputados da Câmara dos Comuns do Reino Unido aprovou esta segunda-feira as conclusões da investigação de uma comissão parlamentar que atestou que o antigo primeiro-ministro Boris Johnson “enganou deliberadamente” o Parlamento sobre o seu conhecimento das festas e convívios realizados na sede do Governo britânico durante períodos de confinamento e proibição de ajuntamentos, ao abrigo das regras de contenção da covid-19, em 2020 e 2021.

Ao fim de quase cinco horas de debate na câmara baixa do Parlamento de Westminster, durante o qual Johnson foi rotulado pelos deputados da oposição de “mentiroso”, “idiota”, “desonesto” ou “cobarde” – alguns parlamentares não esconderam o alívio por poderem referir-se ao antigo primeiro-ministro nestes termos, uma vez que este já não é sequer deputado – a moção relativa à investigação da Comissão de Privilégios foi aprovada com 354 votos a favor e apenas sete votos contra.

Estes sete votos contra foram de deputados conservadores cuja lealdade a Johnson se manteve e, aparentemente, se manterá até ao último suspiro da carreira política do visado.

Apesar da votação esmagadora a favor do relatório da comissão parlamentar, vários deputados e membros do Governo tory abstiveram-se, nomeadamente Rishi Sunak. Talvez temendo (ainda mais) ataques dos aliados do antigo primeiro-ministro, o actual detentor do cargo não participou no debate parlamentar nem na votação, tendo justificado a ausência com o facto de “não querer influenciar” os deputados e de ter compromissos inadiáveis.

Acusado pela oposição de ter demonstrado “fraqueza” e “falta de liderança” e de ter perdido uma oportunidade para atirar para trás das costas o fantasma de Johnson, a postura de Sunak e de outros tories ausentes também mereceu avisos da própria bancada conservadora, com especial destaque para a intervenção de Theresa May, que disse ser necessário “ajudar a restaurar a fé” na “democracia parlamentar” britânica.

“A amizade [ou o facto de] trabalharmos juntos não pode interferir com fazermos aquilo que está correcto”, disse a antiga primeira-ministra, antecessora de Johnson. “Aos membros do meu próprio partido digo que é duplamente importante agirmos quando um dos nossos, por mais sénior que seja, tiver estado aquém das expectativas.”

Requisitada em Abril do ano passado pelo Parlamento, com o apoio unânime de todas as forças políticas, incluindo o Partido Conservador, a investigação da Comissão de Privilégios concluiu que Johnson não foi verdadeiro com o Parlamento, quando, tendo sido revelado que ocorreram mais de 15 festas em Downing Street e abertas investigações civis e criminais – uma das quais resultou numa multa ao ex-primeiro-ministro – garantiu repetidamente que tinham sido cumpridas todas as regras sanitárias.

Para além disso, a comissão também acusou Johnson de ter sido “cúmplice” com uma “campanha de intimidação” dirigida aos seus membros – sete deputados, quatro deles conservadores – e de descredibilização da legitimidade “democrática” da investigação parlamentar.

Como tal, recomendou a suspensão do antigo primeiro-ministro tory do Parlamento durante 90 dias. Uma vez que Johnson renunciou ao cargo de deputado antes de o relatório ter sido tornado público, esta sanção já não se aplica, pelo que a votação desta segunda-feira foi sobretudo simbólica – em termos práticos, o ex-líder conservador perde “apenas” o direito ao passe especial de acesso ao Parlamento para antigos deputados.

Na semana passada, Boris Johnson catalogou o relatório como “lixo”, “charada” e “mentira” e disse estar a ser alvo de uma campanha de “assassínio político”.