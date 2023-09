Anitta declara desejo de ser mãe, mas diz que carreira é obstáculo

Numa conversa em que reflecte sobre a sua própria dualidade, a cantora brasileira, que se destaca na área do funk, revelou o quanto deseja construir uma família e ser mãe. Mas, desabafa, “esta personagem não deixa”. É assim que Larissa de Macedo Machado, de 30 anos, se refere à persona que criou para conquistar o mundo através da música.

Para a carioca, que surge na capa da última edição da revista norte-americana InStyle, não há dúvidas: existe uma Anitta, que lança álbuns, recolhe prémios (o último nos VMA) e faz espectáculos vibrantes, e Larissa, que é, segundo a própria, tímida, doce e insegura.

“Se [Anitta] desacelerar, [talvez] Larissa possa ter um pouco de vida pessoal”, observa.

Foto Anitta na capa da InStyle de Setembro DR

Mas, para já, confessa apoiar-se na personagem criada, que “faz tudo e fala tudo, não tem medo de ninguém”, cuja personalidade a ajudou a lidar com o trauma do abuso sexual que sofreu na adolescência. “Se a minha personalidade fosse assim, talvez [uma agressão sexual] não tivesse acontecido comigo, porque eu teria tanta atitude que ninguém teria coragem de se meter comigo.”

Anitta fala ainda sobre as críticas que acolhe depois de se ter declarado bissexual. “Algumas pessoas dizem que sou uma ‘falsa bissexual’”, lamenta, durante a entrevista. A cantora explica que a acusação se prende com o facto de não ter tido uma relação duradoura com uma mulher. Mas, rebate: “Até os meus relacionamentos com homens não duraram mais de três meses.”

A cantora desbrava ainda o tema da doença (“Tinha problemas nos pulmões”) que a levou a ser internada, em 2022 — “Passei meses no hospital. Ninguém conseguia perceber o que é que eu tinha” — e da sua fé. Depois de uma viagem de tratamento espiritual, “voltei completamente mudada” e, apontaram os exames médicos, curada, diz.