Taylor Swift acumula troféus nos Video Music Awards da MTV

A estrela pop Taylor Swift dominou os Video Music Awards anuais da MTV, nesta terça-feira, adicionando nove troféus à sua colecção. E ainda reclamou o prémio maior pela sua canção de grande sucesso Anti-Hero.

O primeiro single do álbum Midnights de 2022 de Swift, Anti-Hero retrata uma ladainha de inseguranças com um refrão que declara: “It’s me, hi, I’m the problem, it’s me” (Sou eu, olá, eu sou o problema, sou eu).

“Isto é inacreditável”, disse a cantora, numa pausa da sua digressão recordista Eras, enquanto segurava a estatueta Moon Person para vídeo do ano. “O facto de este ser um prémio votado pelos fãs significa muito para mim.”

Esta foi a segunda vitória consecutiva de Swift na categoria de vídeo do ano. No ano passado, ela ganhou o prémio pela sua versão de dez minutos da canção All too well.

Os nove prémios de Swift na terça-feira igualaram o recorde de maior número de VMA numa só noite, segundo a MTV. As suas distinções incluíram canção, artista e álbum do ano, elevando o seu total de VMA para 23, ficando apenas atrás de Beyoncé.

No início do espectáculo, no Prudential Center, em Newark, New Jersey, Swift, de 33 anos, emocionou-se ao receber o prémio de vídeo pop dos membros da boys band dos anos 90 N'Sync​, o grupo que ganhou igual honra há 20 anos.

“Eu tinha bonecos de vocês!” disse Swift aos membros da banda, incluindo Lance Bass e Justin Timberlake. “Vocês são a personificação da pop. Por isso, receber isto das vossas mãos douradas, é demais.”

Entre outros vencedores, a rapper Ice Spice foi eleita melhor nova artista; os Stray Kids, uma banda formada através de um reality show, ganhou o prémio de melhor K-pop; e SZA conquistou o prémio de melhor vídeo de R&B por Shirt. Rema e Selena Gomez ganharam o primeiro VMA pela sua colaboração em Calm down.

Entre os artistas presentes na cerimónia contam-se Demi Lovato, Lil Wayne, Olivia Rodrigo (que vem a Portugal em 2024), a apresentadora Nicki Minaj e o rapper Sean “Diddy” Combs, que recebeu o prémio ícone global.

Minaj, que ganhou o troféu de melhor vídeo de hip hop, juntou-se a Grandmaster Flash, LL Cool J e outros nomes do rap para uma celebração do 50.º aniversário do hip hop com várias canções que terminou com Walk this way dos Run DMC.

A cantora pop colombiana Shakira foi homenageada pelos seus 20 anos de carreira. E, depois de apresentar um medley bilingue dos seus êxitos, incluindo Hips don’t lie e Whenever, wherever, a cantora, que teve um ano atribulado, após a separação de Piqué, saudou os seus fãs. “Muito obrigada por serem o meu exército e me ajudarem a lutar todas as minhas batalhas”, declarou. Mais tarde, ela e a cantora colombiana Karol G ganharam o prémio de melhor colaboração por TQG.