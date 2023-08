Vinte canções imperdíveis de 50 anos de hip-hop

A 11 de Agosto de 1973, o hip-hop nascia numa festa com o DJ Kool Herc. Foram os primeiros passos de uma cultura que começou underground e se tornou mainstream, definidora dos nossos dias – "do Bronx à Barbie", como titula Rodrigo Nogueira no longo dossier que dedicamos esta sexta-feira aos 50 anos do género (e que inclui um olhar para o 20 anos mais novo hip-hop português).

Nesta playlist, disponível no Spotify do Ípsilon, vamos do seminal The message, de Grandmaster Flash, aos contemporâneos Kendrick Lamar e Cardi B, com gente como Jay-Z e Salt-N-Pepa pelo meio.