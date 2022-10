Novo álbum de Taylor Swift bate recordes no Spotify no dia do lançamento

E antes de baterem as badaladas da meia-noite na madrugada deste sábado, “Taylor Swift bateu o recorde do álbum mais tocado num único dia na história do Spotify”, anunciou nas redes sociais com estas palavras a plataforma de streaming, com uma piscadela de olho ao nome do novo álbum da cantora norte-americana, Midnights, lançado na sexta-feira.

Taylor Swift, 32 anos, também na sua conta oficial no Twitter, agradeceu aos seus fãs e mais de 90 milhões de seguidores: “Como é que tive esta sorte de vos ter aqui a fazer algo tão alucinante?! Como é que isto acabou de acontecer??!?!”

Taylor Swift anunciou inesperadamente há dois meses nos prémios MTV de Vídeos Musicais que ia lançar um álbum com 13 faixas, descrevendo-o “como a história de 13 noites sem dormir dispersas pela minha vida” e “uma viagem através de pesadelos e bons sonhos”. O álbum, que foi produzido com o seu colaborador regular Jack Antonoff, contém uma colaboração de Lana Del Rey em Snow on the beach. É o quinto LP em pouco mais de dois anos, com Folklore a ganhar na categoria de álbum do ano nos Grammys de 2021.

Segundo o crítico de música pop do jornal New York Times, o décimo álbum em estúdio da estrela pop é, como habitualmente, “um comentário sobre as sensações de viver como uma figura profundamente observada, constantemente narrativizada pelos outros”.

“Ouviram o meu narcisismo disfarçado de altruísmo como se fosse uma espécie de congressista”, canta Taylor Swift em Anti-hero, que Jon Caramanica considera um dos pontos altos de um álbum que lembra o som de Lover, lançado em 2019. Feito provavelmente a pensar em futuros concertos em estádio. “Midnights parece uma concessão a uma ideia antiga de Swift, mais segura, e está cheio de canções que são confortáveis e capazes, mas muitas vezes insuficientes.”