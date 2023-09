Juiz do Texas volta a declarar ilegal o programa de protecção de jovens imigrantes de Obama

Um juiz federal do estado norte-americano do Texas voltou a declarar ilegal o programa de protecção de jovens migrantes, criado em 2012 pelo antigo Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, chamado DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals).

Segundo Andrew Hanen, as alterações que a Administração Biden fez ao programa que impede a deportação dos imigrantes que foram levados pelos seus pais para os EUA com menos de 16 anos de idade, conhecidos como “dreamers” (sonhadores), não resolvem as “deficiências jurídicas” que o próprio juiz tinha identificado em 2021, quando decretou a sua ilegalização.

O magistrado garante, no entanto, que os mais de 579 mil “dreamers” inscritos no programa – que lhes confere autorização para residir e trabalhar nos EUA – não vão ser afectados pela decisão que, por enquanto, apenas suspende novas inscrições.

My statement on the U.S. District Court Ruling on #DACA ?? pic.twitter.com/qcsul5RgRR — Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) September 14, 2023

Nomeado em 2002 para o cargo pelo antigo Presidente republicano George W. Bush, Hanen respondia a uma acção movida por nove estados governados pelo Partido Republicano, incluindo o Texas, que pediam a suspensão do DACA, criticando os gastos despendidos no apoio a um tipo de imigração que consideram ser irregular.

Na sua decisão, o juiz federal diz não haver “nenhuma diferença material” entre a versão original do DACA e a versão revista por Biden, e repetiu parte do que já tinha dito em 2021, nomeadamente o argumento que defende que a competência para a implementação e o destino do programa pertence ao Congresso e não ao Governo ou aos tribunais norte-americanos.

“A solução” permanente e definitiva sobre a situação dos “dreamers” cabe “ao poder legislativo e não aos poderes executivo ou judicial”, disse Hanen.

Não obstante, a Administração Biden já deu a entender, através da porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, que vai apresentar recurso da decisão, pelo que é expectável que todo este processo venha a ser decidido, em última instância, pelo Supremo Tribunal.

Em 2020, o Supremo travou uma iniciativa de 2017 do então Presidente, Donald Trump, para acabar com o DACA e deportar milhares de “dreamers”.

“Tal como temos vindo a dizer há muito tempo, discordamos da conclusão do tribunal distrital [do Texas] de que o DACA é ilegal e vamos continuar a defender esta política fundamental de todas as contestações jurídicas”, informou a porta-voz da presidência democrata, num comunicado escrito divulgado na quarta-feira.

Num outro comunicado, o secretário da Segurança Interna dos EUA, Alejandro Mayorkas, não deixou de sublinhar que a decisão não retira direitos e protecção concedidos aos beneficiários do programa, mas afirmou que a mesma “põe em risco a segurança e a estabilidade de mais de meio milhão de ‘dreamers’ que têm contribuído para as comunidades” do país.