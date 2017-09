Trump abre caminho à deportação de 800 mil pessoas nascidas no estrangeiro

Numa declaração formal e sem direito a perguntas, o responsável pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Jeff Sessions, confirmou que o Presidente Donald Trump decidiu rescindir o decreto assinado pelo seu antecessor, Barack Obama, que criava um estatuto especial de imigração para os cerca de 800 mil cidadãos nascidos no estrangeiro e que entraram ilegalmente em território norte-americano quando eram ainda crianças.

“O programa conhecido como Deferred Action for Childhood Arrivals [Acção Deferida para as Chegadas Durante a Infância, ou DACA, na sigla original], instituído desde 2012, vai ser revogado”, anunciou o Procurador-geral, Jeff Sessions, acrescentando que no entendimento do Departamento de Justiça, tratava-se de um programa “inconstitucional” e prejudicial para os cidadãos dos Estados Unidos na concorrência por postos de trabalho no país.

A decisão de Donald Trump abre a porta, teoricamente, à deportação de milhares de pessoas que cresceram nos Estados Unidos e nunca viveram noutro país: são jovens que frequentam as escolas e universidades ou já trabalham em empresas norte-americanas e que ao alcançarem a maioridade perdem o estatuto de protecção contra deportação para os países de origem. A Administração Obama designou-os como “Dreamers”, uma vez que cumpriam os critérios estabelecidos pelo Dream Act (uma proposta legislativa apresentada em 2001 mas que nunca foi aprovada pelo Congresso) para a residência permanente nos EUA.

Mas segundo esclareceu esta terça-feira o Procurador-geral norte-americano, de acordo com a lei do país, são trabalhadores clandestinos ou imigrantes ilegais. “Não quer dizer que sejam más pessoas. Só quer dizer que esta Administração respeita a lei”, acrescentou Sessions, que no seu anterior mandato de senador do estado do Alabama esteve sempre contra a permanência destes indivíduos nos EUA. “Esta foi uma política implementada de forma unilateral e com grande controvérsia, depois de o Congresso ter recusado, em várias ocasiões, aprovar a atribuição deste tipo de benefícios a este grupo de imigrantes ilegais”, criticou o agora titular da pasta da Justiça.

“O ramo executivo, através do DACA, procurou deliberadamente fazer o que o ramo legislativo especificamente se tinha recusado a autorizar. Quando o nosso objectivo é respeitar a ordem constitucional e fortalecer a letra da lei, simplesmente não podemos defender nem tolerar este tipo de abuso de autoridade”, considerou Sessions, referindo-se ao programa desenhado pelo anterior Presidente.

No entanto, a Administração Trump decidiu dar uma nova oportunidade ao Congresso para – “se assim o entender” – legislar sobre esta matéria. A decisão hoje anunciada só começará a ser aplicada dentro de seis meses. “Acreditamos firmemente que este é o caminho responsável a seguir”, declarou.

O Departamento de Segurança Interna esclareceu que já deu início ao processo para a “revogação gradual” do programa. A partir de hoje, não serão processadas novas candidaturas nem emitidas autorizações de residência ou vistos de estudo e trabalho às pessoas que cumprem os critérios fixados pela Administração Obama. No entanto, os beneficiários cujo estatuto expire antes de estarem cumpridos os seis meses até à rescisão definitiva do programa permanecerão protegidos pelo DACA.

Segundo a CNN, se o Congresso não tomar medidas, serão emitidas ordem de deportação para 300 mil pessoas logo em 2018; com outras 320 mil a perderem o seu estatuto especial em 2019.

