Preparar o regresso à escola

Depois de um período de pausa para “carregar” energias, eis que chega o momento de voltar à escola. Esta fase serve para preparar os mais novos para o retorno às atividades escolares.

Para a maior parte das crianças o regresso às aulas é encarado com entusiasmo, já que vão poder reencontrar-se com os colegas e professores. Contudo, para as que mudam de escola ou que estão em transição da educação pré-escolar para o 1.º ciclo do ensino básico pode implicar alguma ansiedade.

Entrar no 1.º ciclo do ensino básico significa entrar num mundo desconhecido, por isso é crucial que se dê especial atenção às crianças. Os pais devem garantir que os filhos entram na escolaridade obrigatória com uma visão positiva da escola e com vontade de aprender, pois aqueles que estão motivados para aprender têm mais confiança e desenvolvem plenamente as suas potencialidades.

Nesta etapa, é fundamental transmitir segurança aos mais novos e explicar que é normal sentir medo. Devemos conversar com as crianças, ouvir as suas inquietações e assegurar que esta “insegurança” vai desaparecer rapidamente, porque vão conhecer o professor, a escola e as rotinas, ultrapassando os medos.

O envolvimento dos pais na educação dos filhos ajuda a reforçar os laços afetivos, uma vez que estes sentem que os progenitores são o “suporte” aos desafios que encontram no contexto educativo. Os pais que acompanham os progressos dos filhos estão, de certo modo, a prepará-los para o futuro.

De modo a preparar as crianças para o regresso à escola devemos estabelecer uma rotina em casa. Uns dias antes do início das aulas é aconselhável criar um horário de deitar e de despertar, assegurando que os filhos o cumprem para se habituarem às rotinas e horários. Podem aproveitar e pedir ajuda para planear de véspera a roupa para vestir ou até preparar o pequeno-almoço dentro do tempo estipulado.

Uma das sugestões que apresento passa por estabelecer um calendário familiar. Em família, podemos construir um horário semanal com todas as atividades, não se esquecendo de contemplar algum tempo para brincar e para fazer os trabalhos de casa, a hora de jantar, de tomar banho, de dormir e de despertar.

Este horário ajuda a garantir que todas as rotinas são respeitadas quando colocado num local onde toda a família tenha acesso.

Quando as crianças vão mudar de escola ou de professor é fundamental criar expetativas positivas. Os adultos devem conversar sobre as principais alterações, valorizar as aprendizagens que vão fazer, reforçando os aspetos positivos e fazendo com que se sintam otimistas.

Em relação à escolha das atividades extracurriculares ou atividades para ocupar os tempos livres não se esqueçam de pedir a opinião dos vossos filhos. Na hora de escolher uma atividade para ocupar o tempo ou mesmo para desenvolver competências complementares às do Currículo Escolar é preciso ter em conta qual a área que mais gostam ou que se sentem mais à vontade.

Para que o seu filho tenha sucesso escolar é necessário estudo e dedicação. Os pais devem conversar sobre os métodos de estudo, salientando a importância de se realizar esquemas da matéria, de fazer resumos e de praticar os exercícios trabalhados na escola. A organização do espaço de estudo, onde se encontra disponível o material escolar é um aspeto a ser tido em conta já que o ideal é ser um ambiente tranquilo e longe de distrações.

Antes da escola começar podemos aproveitar para comprar o material escolar com os filhos. É importante envolver os mais novos nesta tarefa, pois contribui para que se sintam comprometidos e responsáveis por preservar os materiais. Outra das tarefas que as crianças podem colaborar é na etiquetagem do material com o seu nome.

Ao longo do ano, não se esqueçam de valorizar e elogiar os trabalhos feitos pelo seu filho. Valorizem e elogiem as competências adquiridas ou melhoradas. Mostrar que está atento e satisfeito com os esforços efetuados pelo seu filho contribui para reforçar a sua autoestima, transmite segurança e confiança.

Nesta fase, o mais importante é os pais mostrarem-se disponíveis para apoiar os filhos, nos novos desafios, revelando entusiasmo e otimismo, o que contribuirá para que seja um ano de muitas aprendizagens e “crescimento”.

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990