Novos dados da ONU: estamos (mesmo) longe de cumprir o Acordo de Paris

As emissões de gases com efeito de estufa com que os países se comprometeram ainda não evitam um aquecimento global superior a 1,5 graus, diz avaliação sobre o Acordo de Paris publicada hoje pela ONU.

O mundo não está no caminho certo para controlar as alterações climáticas. Os compromissos de redução das emissões de gases com efeito de estufa feitos pelos perto de 200 países que assinaram o Acordo de Paris, de 2015, ficam aquém do que seria necessário para limitar a subida da temperatura média do planeta a 1,5 graus ou, no máximo, dois graus Celsius, conclui o relatório da avaliação global da aplicação do Acordo de Paris, apresentado nesta sexta-feira pelas Nações Unidas.

O mundo emitiu mais 20,3 a 23,9 gigatoneladas (milhões de toneladas) de dióxido de carbono-equivalente (CO2-eq) do que seria necessário para que o aquecimento não ultrapassasse 1,5 graus, conclui o relatório da avaliação global da aplicação do Acordo de Paris, apresentada nesta sexta-feira.

“É necessária mais ambição na actuação e no apoio para pôr em prática medidas de mitigação ao nível nacional, e estabelecer metas mais ambiciosas nos compromissos nacionais (conhecidos pela sigla NDC) para […) reduzir as emissões globais de gases com efeito de estufa em 43% até 2030, e em 60% até 2035, tendo como referência os valores de 2019, e atingir a neutralidade carbónica ao nível global em 2050”, lê-se no relatório.

Este relatório é apresentado em 2023 nos termos do Acordo de Paris, para verificar como têm evoluído os compromissos nacionais (conhecidos pela sigla NDC) dos países. A partir daqui, esta avaliação deve ser feita de cinco em cinco anos.

Na próxima Cimeira do Clima das Nações Unidas (COP28), no Dubai, em Novembro, será discutido este documento, que será usado para desenhar novas políticas climáticas e financiamento para projectos de energia limpa. Por exemplo, para indicar que os objectivos de redução de emissões nacionais devem alargar-se a toda a economia e um país, e não apenas alguns sectores, diz a Reuters.