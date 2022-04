“É agora ou nunca”: sem redução imediata nas emissões, será “impossível” limitar subida da temperatura a 1,5ºC

O novo relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC) divulgado na tarde desta segunda-feira está pontuado por altos e baixos: é grave ver que entre 2010 e 2019, as emissões de gases com efeito de estufa estiveram “no seu nível máximo na história dos humanos”, mas a boa notícia é que o ritmo desse crescimento abrandou. É preocupante ouvir que, se continuarmos sem uma acção imediata para um corte profundo nessas emissões, será “impossível” limitar o aquecimento global a 1,5ºC. Mas a boa notícia é que já há provas de que as medidas para travar as alterações climáticas estão a surtir efeito. A escolha do caminho que será feito até 2030 é crucial.