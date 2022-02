Alterações climáticas: “Meias medidas já não são uma opção”, alerta IPCC

Com um planeta mais quente, as medidas terão de ser cada vez mais fortes. O IPCC apresentou esta segunda-feira um relatório que é sobre “as consequências da inacção” num mundo em que as alterações climáticas já afectam milhões de pessoas.

As alterações climáticas são uma ameaça gigante para o nosso bem-estar e para um “planeta saudável” e “é agora claro que mudanças pequenas, marginais e reactivas não serão suficientes”, alerta o Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC). O novo relatório feito pelo Grupo de Trabalho II do IPCC foi apresentado na manhã desta segunda-feira e indica que são precisas (mais) medidas urgentes para nos adaptarmos aos efeitos das alterações climáticas, em simultâneo com um corte nas emissões de gases com efeito de estufa para impedir que o planeta continue a aquecer. Chegámos a um ponto em que não se pode continuar a pensar só a curto prazo. “Meias medidas já não são uma opção”, assevera o presidente do IPCC, Hoesung Lee.