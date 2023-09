Scorsese, Schrader e mais 200 querem continuar com Chatrian em Berlim

Martin Scorsese, Paul Schrader, Kleber Mendonça Filho, Miguel Gomes, João Pedro Rodrigues, João Rui Guerra da Mata, Ryusuke Hamaguchi, M. Night Shyamalan, Hong Sang-soo, Christian Petzold, Avi Mograbi, Joanna Hogg, Claire Denis, Ulrich Seidl, Vitaly Mansky, Olivier Assayas: são apenas alguns das duas centenas de cineastas e figuras do cinema que assinaram uma carta aberta à ministra da Cultura alemã, Claudia Roth, defendendo a continuação de Carlo Chatrian como director artístico do festival de cinema de Berlim.

Na carta, lê-se: “Nós, um grupo diversificado de cineastas de todo o mundo, que temos um profundo respeito pelo Festival Internacional de Cinema de Berlim como um local para grande cinema de todos os tipos, protestamos contra a conduta danosa, pouco profissional e imoral da ministra de Estado Claudia Roth, ao forçar o estimado director artístico Carlo Chatrian a abandonar o seu cargo, apesar das promessas feitas para prolongar o seu contrato”.

O crítico e programador italiano, que trocara a direcção do festival de Locarno por Berlim em 2020, foi apanhado de surpresa por uma reviravolta da entidade estatal que financia e supervisiona o festival, a Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin (KBB), que anunciou no final da semana passada ter decidido que a Berlinale voltaria à fórmula tradicional de director único, depois de quatro anos com uma direcção repartida entre Chatrian, como responsável artístico, e Mariette Rissenbaek, como responsável executiva. Isto apesar de ter sido acordado com o programador, em Março último, pela própria ministra que o seu contrato como director artístico seria prolongado, segundo declarações dadas por Chatrian à revista Variety, independentemente da nova forma que a direcção do festival viesse a tomar.

A declaração pública da KBB levou Chatrian a afirmar no site oficial da Berlinale, durante o fim-de-semana, “ser claro que, na nova estrutura tal como foi apresentada, as condições que me permitem continuar a ser director artístico deixaram de existir”. A edição de 2024, a decorrer de 15 a 25 de Fevereiro, será assim a última com a sua colaboração. A carta aberta indica que “sem surpresas, não foi apresentada ou discutida uma melhor visão para o festival, para lá da exigência questionável e politicamente retrógrada de uma mão forte de que a Berlinale supostamente necessitaria”.

Na carta aberta lê-se ainda: “Apesar das mais difíceis circunstâncias, todas para além do controlo de Chatrian — a pandemia, limitações financeiras, uma zona central do festival em deterioração ao redor da Potsdamer Platz — as últimas edições sob a sua liderança foram muito vivas, cheias de surpresas positivas e, apesar de exibirem um número mais pequeno de filmes, muito populares, ao mesmo nível das edições pré-pandemia. Igualmente, os filmes que receberam os principais prémios importantes do festival nos últimos quatro anos confirmaram-se ser filmes importantes, pois todos eles foram aclamados criticamente e mostrados por todo o mundo, quer nos circuitos comerciais quer noutros festivais importantes.”

De facto, perante uma paisagem radicalmente transformada pela pandemia global de covid-19 (a sua primeira edição, em 2020, foi o último festival de cinema antes do confinamento), a direcção de Chatrian e Rissenbaek conseguiu refrescar a imagem e a programação do festival, devolvendo-lhe um estatuto junto da imprensa e uma relevância de programação que esteve periclitante nos últimos anos da direcção do seu antecessor, Dieter Kosslick, e correndo significativamente mais riscos de programação do que os dois outros grandes festivais de referência, Cannes e Veneza.

Os Ursos de Ouro, prémio máximo do festival, foram entregues neste período a O Mal Não Existe, do iraniano Mohammad Rasoulof (2020), Má Sorte ao Sexo ou Porno Acidental, do romeno Radu Jude (2021), Alcarràs, da espanhola Carla Simón (2022), e Sobre o Adamant, do documentarista francês Nicolas Philibert (2023).

Andreas Bursche, numa coluna no jornal alemão Tagesspiegel, defende que a decisão alimenta o receio dos responsáveis culturais alemães pretenderem subordinar a direcção artística do festival aos interesses económicos, citando os cortes significativos no orçamento de que a edição de 2024 vai já ser alvo (levando à abolição de várias secções paralelas e inclusive à redução significativa da retrospectiva organizada anualmente pela Cinemateca Alemã). Bursche afirma ainda que esta decisão é exemplo da “falta de compreensão” que a “burocracia cultural” alemã tem pelo que a Berlinale representa económica e artisticamente para a capital do país.