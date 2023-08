Entre Radu Jude e Basil da Cunha, venha o Leopardo de Ouro e escolha

O Festival de Locarno abriu em grande: com o romeno a filmar os efeitos da “uberização” do trabalho e o luso-suíço a mostrar a força das mulheres da Reboleira. O palmarés terá de passar por aqui.

Se T. S. Eliot dizia que o mundo não vai acabar com um estrondo mas com um queixume, Radu Jude prefere achar que ele vai acabar com um engarrafamento monstro no trânsito infernal de Bucareste, porque é aí que Angela, assistente de produção a contrato numa produtora de cinema, passa um longo dia a correr de um lado para o outro desde as seis da manhã.