Centeno pede redução da dívida e da despesa pública permanente

Alertando que a economia portuguesa se encontra neste momento numa “encruzilhada de políticas”, o governador do Banco de Portugal deixa, a pouco mais de um mês da apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2024, uma recomendação ao Governo: deve continuar a reduzir o peso da dívida pública na economia, diminuindo as despesas de carácter permanente.

O documento publicado esta segunda-feira por Mário Centeno é inédito. Ao contrário das publicações sobre a economia portuguesa divulgadas regularmente pelo Banco de Portugal, é uma análise pessoal do Governador ao actual momento da economia, em que este “reflecte sobre os desafios económicos que se colocam a Portugal e à área do euro e partilha a sua visão sobre o caminho das políticas a seguir”, diz uma nota enviada pelo banco central aos meios de comunicação social, indicando-se que este tipo de análises do governador irá ter “uma periodicidade anual”.

A reflexão de Mário Centeno sobre a actua situação económica repete muitas das ideias que têm vindo a ser defendidas pelo governador nas suas intervenções públicas ao longo dos últimos meses, nomeadamente a convicção de que factores estruturais positivos como o aumento progressivo das qualificações ou a redução do nível de endividamento privado e público ao longo dos últimos anos fazem com que a economia portuguesa se encontre “num dos seus melhores momentos”.

O ex-ministro das Finanças e actual governador do Banco de Portugal salienta sobretudo os resultados obtidos a partir do momento em que ele próprio assumiu responsabilidades governativas. “Enquanto a área do euro cresceu 15% nos primeiros 15 anos deste século, Portugal ficou-se por um parco 1%. Em contraste, desde 2015 crescemos 17% e convergimos com a área do euro, que cresceu 13%”, escreve, na análise publicada esta segunda-feira.

Mário Centeno, contudo, assinala que agora, o país e a zona euro enfrentam “uma encruzilhada de políticas para reduzir a inflação e responder ao abrandamento da economia”. Uma encruzilhada em que “o enquadramento económico (externo) mostra sinais de desaceleração e mesmo com dimensões recessivas” e que “traz maior aperto financeiro a famílias e empresas em resultado do ciclo de política monetária”.

Perante isto, aquilo que o governador defende são “políticas centradas na função estabilizadora”.

O que isto significa a nível orçamental é que, para além dos apoios público destinados às famílias em maior aperto financeiro, se deve continuar a reduzir o peso da dívida pública. “Deve preservar-se o equilíbrio para reduzir a dívida num contexto de inflação baixa e taxas de juro mais elevadas”, diz Mário Centeno.

Na semana passada, o Ministério das Finanças, num documento de preparação para a apresentação da proposta de OE para 2024 – o quadro de políticas invariantes – antecipava que o Estado deverá gastar mais 1002 milhões de euros em juros em 2024 face ao que estima gastar em 2023.

Na sua análise, em mensagens que têm como destinatário o Governo, Mário Centeno assinala ainda que “a política orçamental deve continuar a orientar-se pela noção de que não se alterou aquilo que há cinco anos não era financiável”, lembrando que “o peso da despesa permanente na economia continua acima de 2019” e defendendo que esta “deve reduzir-se para garantir a sustentabilidade ao longo do ciclo económico”.

O governador fala também da política monetária, decidida em Frankfurt pelo conselho do Banco Central Europeu de que faz parte. Centeno reconhece que, neste caso, “o risco de ‘fazer demais’ começa a ser material”. “A inflação tem-se reduzido mais rapidamente do que subiu e a economia está a ajustar-se às novas condições financeiras”, diz, a poucas semanas de mais uma reunião em que o BCE terá de decidir se continua ou não a subir as taxas de juro.

Não se referindo a essa reunião em específico, aquilo que o governador do Banco de Portugal defende é que “assegurada a convergência para a estabilidade de preços, a política monetária deverá traçar um caminho previsível de redução das taxas de juro, mas longe dos tempos de taxas de juro de zero ou mesmo negativas”.