Governo prevê gastar mais mil milhões de euros com juros no OE 2024

O Governo já entregou no Parlamento o quadro que serve de pontapé de saída para os trabalhos do OE2024. Medidas já tomadas pesam mais de 3100 milhões de euros nas contas do próximo ano.

Os trabalhos de preparação do Orçamento do Estado (OE) para 2024 já arrancaram e o Ministério das Finanças já fez as contas ao impacto esperado no próximo ano de decisões de política já tomadas. Mesmo sem qualquer medida adicional que o Governo venha a decidir, está já garantido que o saldo orçamental sofrerá um impacto superior a 3100 milhões de euros. A equipa de Fernando Medina prevê um acréscimo com a factura dos juros de 1002 milhões de euros face a este ano, o que mostra que no que toca a esta rubrica as Finanças partem para 2024 mais pessimistas do que no arranque dos trabalhos de preparação do orçamento em vigor.