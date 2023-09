Medicamento para a perda de peso Wegovy é lançado no Reino Unido

A farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk lançou o medicamento para a perda de peso Wegovy (cuja substância activa é o semaglutido) no Reino Unido nesta segunda-feira, sendo este o segundo lançamento do medicamento na Europa em pouco mais de um mês — no final de Julho, foi lançado na Alemanha.

O anúncio foi feito numa altura em que a empresa tenta expandir-se na Europa, embora enfrente actualmente algumas dificuldades para dar resposta ao aumento da procura por este medicamento. Num comunicado citado pela agência Reuters, a Novo Nordisk afirma que o Wegovy será disponibilizado no Reino Unido “através de um lançamento controlado e limitado”.

O diário britânico The Guardian destaca que as injecções semanais do medicamento serão prescritas através de serviços especializados de controlo de peso do Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS), juntamente com uma dieta hipocalórica e exercício físico, a partir desta segunda-feira, 4 de Setembro. As pessoas elegíveis devem ter um índice de massa corporal (IMC) superior a 30 e pelo menos uma comorbilidade relacionada com o excesso de peso.

O Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados (NICE, na sigla em inglês) do Reino Unido deu luz verde à utilização do Wegovy no NHS no início deste ano. Segundo as suas orientações, o medicamento deve ser utilizado durante um período máximo de dois anos.

A Novo Nordisk disse acreditar, segundo o The Guardian, que o lançamento do medicamento Wegovy no Reino Unido “ajudará a fornecer uma opção adicional para apoiar as pessoas que vivem com obesidade”.

Um medicamento “revolucionário”

Em Junho, o Governo britânico anunciou um projecto-piloto com um financiamento de 40 milhões de libras (cerca de 47 milhões de euros, ao câmbio actual) para alargar o acesso a injecções para perda de peso de forma a combater a obesidade. Na altura, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, afirmou que o medicamento poderia ser “revolucionário”.

“A obesidade exerce uma enorme pressão sobre o NHS”, destacou Rishi Sunak. “A utilização dos medicamentos mais recentes para ajudar as pessoas a perder peso será revolucionária, pois ajudará a combater os problemas de saúde mais perigosos relacionados com a obesidade, como a hipertensão arterial, a diabetes e o cancro — reduzindo a pressão sobre os hospitais, ajudando as pessoas a viverem vidas mais saudáveis e mais longas e ajudando a cumprir a minha prioridade de reduzir as listas de espera do NHS”, acrescentou, de acordo com o diário britânico The Guardian.

Porém, a Novo Nordisk confirmou que o semaglutido enfrenta actualmente escassez e disse esperar que a oferta do medicamento enfrente algumas limitações num “futuro próximo”. A empresa notou ainda, segundo o diário britânico, que uma “parte” dos medicamentos disponíveis foi atribuída para utilização apenas no âmbito do NHS. “Continuaremos a trabalhar com os profissionais de saúde para ajudar a garantir que seja dada prioridade aos doentes com as maiores necessidades médicas por tratar”, acrescentou.

A Novo Nordisk garantiu ainda estar a “monitorizar de perto a procura por Wegovy” e a “trabalhar com os reguladores e fornecedores para garantir que as pessoas que vivem com obesidade possam ter acesso e permanecer em tratamento”.

Por sua vez, um porta-voz do NHS disse ao The Guardian que, “apesar das restrições globais de fornecimento”, o Serviço Nacional de Saúde britânico “está a tomar medidas para começar a implementar as orientações do NICE para o controlo do peso, ao mesmo tempo que trabalha para restabelecer o fornecimento desta classe de medicamentos para as pessoas com diabetes tipo 2”.

“Cerca de 50.000 doentes elegíveis em Inglaterra poderão receber prescrição de Wegovy através dos serviços especializados de controlo de peso do NHS, que são capazes de prestar cuidados multidisciplinares adequados”, acrescentou o porta-voz.

A Reuters salienta, por sua vez, que o comunicado da Novo Nordisk refere que o medicamento estará disponível tanto no âmbito do NHS como “a título privado, através de um profissional de saúde registado”.

Novo Nordisk é a empresa cotada mais valiosa da Europa

A empresa não avançou qual o volume de fornecimento que disponibilizará no Reino Unido nem quanto custará o Wegovy em qualquer dos dois cenários de tratamento (através do NHS ou a título particular) que mencionou. Nos Estados Unidos, o medicamento chega a custar 1350 dólares (cerca de 1250 euros, ao câmbio actual) por mês, segundo a agência Reuters.

O aumento da procura deste medicamento, bem como do Ozempic, um medicamento para a diabetes cuja substância activa é também o semaglutido, levou as acções e os lucros da Novo Nordisk a atingir recordes. Na sexta-feira, a farmacêutica dinamarquesa ultrapassou a LVMH (do grupo Louis Vuitton) como a empresa cotada mais valiosa da Europa, refere a Reuters.

O Wegovy, que ajuda os doentes a reduzir o peso corporal em cerca de 15% quando utilizado em conjunto com exercício físico e mudanças de estilo de vida, estava apenas disponível nos Estados Unidos, Noruega, Dinamarca e, desde finais de Julho, na Alemanha — lista à qual se junta agora o Reino Unido.

A incapacidade da Novo Nordisk para dar resposta à procura do Wegovy nos Estados Unidos atrasou o seu lançamento na maior parte da Europa. A empresa tem-se esforçado por acompanhar a procura e, apesar de ter aumentado a sua capacidade de produção, o seu director executivo disse à Reuters no mês passado que “demoraria alguns anos” até que a empresa pudesse satisfazer todo o mercado.