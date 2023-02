Despesa com fármacos para diabetes cresce. Semaglutido custou 27,3 milhões de euros ao SNS

Medicamento que começou a ser usado para perda de peso, o semaglutido, continua com grande procura e farmacêutica assume que problemas de abastecimento do mercado podem manter-se este ano.

A despesa estatal com medicamentos para a diabetes está a crescer de ano para ano, voltou a subir em 2022 para um total de 378,5 milhões de euros — mais 20,5% do que no ano anterior —, e o fármaco que representou o maior aumento de encargos para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) no ano passado face a 2021 foi o semaglutido, que foi notícia depois de se ter transformado num sucesso de vendas por estar a ser usado para a perda de peso em todo o mundo.