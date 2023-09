Morreu o músico Jimmy Buffett, autor do êxito Margaritaville

Jimmy Buffett, o cantor e compositor americano autor do sucesso Margaritaville, morreu aos 76 anos.

“Jimmy morreu pacificamente na noite de 1 de Setembro, rodeado pela sua família, amigos, música e cães. Viveu a sua vida como uma canção até ao último suspiro e muitos vão sentir a sua falta”, afirma um comunicado publicado no seu site.

Não foi indicada a causa da morte, mas, nos últimos meses, Buffett tinha cancelado vários espectáculos devido a problemas de saúde.

Lançada em 1977, Margaritaville alcançou o 8.º lugar na Billboard Hot 100 e permaneceu 22 semanas na tabela. Foi o seu single mais popular e com ela não só lançou a sua carreira musical, como criou um verdadeiro império empresarial - Margaritaville evoluiu para uma marca de lifestyle que se estendeu a hotéis, restaurantes, insufláveis e até a refeições de camarão congelado.

Outras canções populares - todas igualmente relacionadas com sol e cocktails –​​ foram It's 5 O'Clock Somewhere, Cheeseburger in Paradise e Changes in Latitudes, Changes in Attitudes.

Nascido a 25 de Dezembro de 1946 em Pascagoula, Mississippi, Buffett cresceu em Mobile, Alabama. Ao longo da sua carreira com mais de cinco décadas, gravou 27 álbuns de estúdio –​ quatro de platina e oito de ouro. Escreveu também um musical da Broadway (Escape to Margaritaville), livros (por exemplo, Tales from Margaritaville, de 1989) e criou uma editora discográfica, a Mailboat Records, em 1999.

Em comunicado, Joe Biden descreveu-o como um “poeta do paraíso” que nos “recordou do quanto as coisas simples da vida são importantes”.

Em 2023, Buffett –​ que tinha uma participação de 28% na empresa Margaritaville Holdings –​ entrou na lista de bilionários da Forbes. Mas sempre disse que era mais feliz em digressão, com a sua característica camisa havaiana.