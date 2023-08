Ministro da Defesa do Reino Unido apresenta a demissão

O ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, anunciou esta quinta-feira a sua demissão do Governo conservador de Rishi Sunak. A saída era esperada e é justificada por motivos pessoais.

Para o seu lugar foi nomeado Grant Shapps, que era ministro da Segurança Energética. Antes tinha ocupado vários cargos ministeriais, incluindo seis dias como Ministro do Interior durante o curto mandato de Liz Truss como primeira-ministra.

Em Julho, Wallace, de 53 anos, já tinha anunciado a intenção de abandonar o executivo durante a remodelação ministerial seguinte por desejar dedicar mais tempo à família. Na altura, o ministro disse estar na política há 24 anos e afastou a hipótese de poder vir a ser candidato pelo Partido Conservador às eleições legislativas de 2024.

Esta quinta-feira, a imprensa britânica cita uma carta enviada por Wallace a Sunak na qual a decisão é formalizada. “Quero investir em partes da minha vida que tenho negligenciado e explorar novas oportunidades”, afirma o ex-ministro.

Wallace era visto como um aliado do ex-primeiro-ministro Boris Johnson, tendo sido um dos mentores da sua campanha interna em 2019, mas manteve-se fiel a Sunak, rejeitando apoiar as acusações de que o afastamento de Johnson foi injusto. O nome do ex-ministro da Defesa chegou a ser avançado como uma hipótese para ser candidato à sucessão de Johnson, após a sua demissão no Verão passado, mas rapidamente rejeitou esse cenário.

Wallace foi um dos raros ministros a “sobreviver” no mesmo cargo à sucessão de chefes de Governo tories dos últimos anos, tendo servido com Johnson, Truss e Sunak.

Boris Johnson elogiou Wallace, a quem chamou "amigo". "Um bom ministro da Defesa que tomou tantas boas decisões - especialmente em relação à Ucrânia", escreveu o ex-primeiro-ministro na rede social X (conhecida anteriormente como Twitter).

A confirmação da demissão de Wallace sugere que esteja perto de ser anunciada uma remodelação ministerial, mas ainda não foram reveladas mais mudanças na composição do Governo. A imprensa britânica diz que a ideia de uma alteração mais profunda nos gabinetes ministeriais foi abandonada e substituída por uma remodelação mais modesta.