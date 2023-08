Os sete idosos de um lar de Leiria e o Caminho de Santiago: uma aventura sénior à medida

Sete idosos do Centro Social Paroquial dos Pousos, em Leiria, iniciaram esta quinta-feira os Caminhos de Santiago, com um percurso ajustado às suas capacidades.

A viagem foi estudada ao pormenor. Ao longo de quatro dias, os idosos irão realizar o caminho a pé, de cadeira de rodas e ainda de carrinha, num total de cinco a seis quilómetros diários.

"Procurámos um trajecto que fosse plano e sem obstáculos", explicou Alexandra Neves.

Foto Centro Social Paroquial dos Pousos

Durante toda a caminhada, os idosos terão momentos espirituais, culturais, gastronómicos e turísticos. A primeira paragem será em Vila Praia de Âncora. Pernoitam em Valença e seguem para Tui, passando a ponte em cadeira de rodas.

Em Padrón, os idosos vão visitar a pedra da barca de Santiago.

Os últimos quilómetros até chegar ao destino serão percorridos pelo trilho do Monte do Gozo à Catedral de Santiago de Compostela, onde irão assistir à missa do peregrino e receber o certificado do peregrino em cadeira de rodas.

Foto Imagens divulgadas no Facebook do Centro Social Paroquial dos Pousos

A iniciativa nasceu do projecto "Academia dos Sonhos", que também já levou um grupo de idosos a estar com o Papa Francisco, em Roma, em 2022.

A secretária da direcção do Centro Social Paroquial dos Pousos, Alexandra Neves, explicou à agência Lusa que a Academia dos Sonhos tem como objectivo cumprir os desejos de muitos idosos, alguns em fim de vida, com "acções muito disruptivas" e "personalizadas".

Foto Centro Social Paroquial dos Pousos

"Este ano quiseram fazer os Caminhos de Santiago. Claro que será algo adaptado a eles e às suas idades. O peregrino mais velho que temos tem 92 anos", salientou Alexandra Neves, que irá acompanhar os sete idosos com mais nove cuidadores, incluindo apoio de enfermagem.

O projecto da Academia dos Sonhos pretende inspirar outros a proporcionar "toques de felicidade", sublinhou Alexandra Neves, ao destacar que a instituição "não gasta um euro do seu orçamento".

"Os custos são suportados através de angariação de fundos e das políticas sociais das empresas, que contribuem com um apoio. O objectivo é que nem a instituição nem as famílias dos utentes tenham de gastar dinheiro. Tentamos, por isso, envolver a comunidade e as empresas locais", adiantou.

Um grupo de 12 utentes do Centro Social Paroquial dos Pousos, Leiria, participou em Junho de 2022 na audiência geral das quartas-feiras no Vaticano, com muito choro a marcar os momentos de contacto com o Papa Francisco.

Foto Centro Social Paroquial dos Pousos

Alexandra Neves, que acompanhou os idosos nesta deslocação ao Vaticano, disse à agência Lusa que "todos os idosos foram cumprimentar o Papa individualmente, que lhes ofereceu um terço e lhes deu a sua bênção".

"Houve muito, muito choro, muitas emoções. E nunca mais se vão esquecer deste momento", acrescentou a responsável, indicando que os idosos, que se deslocaram em cadeira de rodas ao local onde estava o Papa, ofereceram vinho, uma tela de Nossa Senhora e um terço missionário feito por uma idosa dos Pousos.