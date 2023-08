Contas do Chega clonam jornais para partilhar informação falsa nas redes sociais

Grafismos do PÚBLICO e da Rádio Renascença usados para partilhar notícias inexistentes em contas do partido de André Ventura. Táctica foi usada pelos russos após invasão da Ucrânia.

Um título, um parágrafo e a identidade gráfica de órgãos de comunicação social credíveis. Esta tem sido a técnica usada por contas ligadas ao Chega, incluindo a do líder André Ventura, para partilhar informações com origem no site de informação oficial do partido, o Folha Nacional. As publicações em várias redes sociais, como o X (antigo Twitter), o Facebook e o LinkedIn, imitam a imagem de sites informativos, mas são falsas. Trata-se de uma técnica identificada por especialistas e que também tem sido usada pela Rússia para propaganda ou em burlas na Internet.