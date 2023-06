Aviso: página fraudulenta imita site do PÚBLICO

Uma página online está a imitar o aspecto gráfico do site do PÚBLICO para publicar um artigo falso, que tem como objectivo levar os utilizadores a aderirem a um tratamento para perda de peso. Trata-se de uma burla a que o PÚBLICO é alheio.

A página tem um endereço começado por ohnoitslatekate.com e o seu autor é desconhecido. Ao longo da página, é relatado um tratamento em que se sugere um efeito automático de perda de peso de cinco a dez quilos em duas semanas. No artigo é introduzido o testemunho de Ricardo Mexia, que é apresentado como sendo conhecido como “Dr. Miracle” e como já tendo realizado 100.000 operações. Este conteúdo é falso.

Ricardo Mexia é um especialista na área da saúde, mas é médico de saúde pública e trabalha principalmente na área das doenças transmissíveis e da vigilância epidemiológica. As suas imagens ao longo do artigo são retiradas de outros contextos em que já foi entrevistado.

Em 2019, a imagem do PÚBLICO já tinha sido usada noutro esquema. No início desse ano, uma outra página com um aspecto gráfico semelhante ao do site do PÚBLICO mostrava um texto que afirmava que o apresentador Manuel Luís Goucha tinha feito fortuna com bitcoins. Em Outubro de 2019, uma outra página mostrava o que pretendia ser uma notícia sobre um adolescente que ganhou milhões a transaccionar bitcoins. Ambas as histórias eram falsas.

O PÚBLICO aconselha os utilizadores a verificarem sempre a autenticidade dos links que abrem. Todos os conteúdos do PÚBLICO são publicados num endereço que começa por publico.pt.