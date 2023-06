PÚBLICO recebe financiamento da Google para combater desinformação

O PÚBLICO é um dos vencedores do concurso da Google e do YouTube para combater a desinformação. São 35 meios de 45 países que vão receber 25 mil dólares cada (cerca de 23 mil euros) para desenvolver estratégias neste campo do jornalismo.

Através da Prova dos Factos, o PÚBLICO foi eleito neste concurso financiado pela Google e apoiado pela Rede Internacional de Verificação de Factos (IFCN), da Poynter. O objectivo do PÚBLICO é mapear e mitigar a proliferação de discurso de ódio na Internet, através do combate à desinformação e, de modo particular, às deepfakes.

Com as várias eleições importantes nos próximos anos – a começar pelas Europeias de 2024, mas também as presidenciais russas e norte-americanas –, torna-se fundamental compreender como funcionam as redes de desinformação e que consequências podem ter na opinião pública.

Com o fim da guerra na Ucrânia sem um fim à vista, as narrativas de desinformação continuam a chegar aos países aliados com o objectivo de comprometer o apoio internacional a Kiev, segundo vários alertas internacionais. Ao mesmo tempo, e depois dos fenómenos relacionados com a covid-19 e a vacinação, o discurso negacionista, assente em informações falsas, centra-se cada vez nas questões ambientais e no populismo político.

Este financiamento é, assim, uma oportunidade de dotar a equipa do PÚBLICO de novas ferramentas e conhecimento, nomeadamente ao nível tecnológico, capazes de prever e agir atempadamente a fenómenos de desinformação. No plano apresentado foi ainda assumida a pretensão de colaborar com a comunidade, de forma particular os mais jovens e os mais idosos, criando ferramentas de literacia mediática para melhor capacitar as várias gerações para estes fenómenos.

"A desinformação está em marcha em muitas partes do mundo. Este importante financiamento permitirá que as organizações de verificação de factos se tornem melhores no seu trabalho, mais fortes nas suas capacidades e mais abrangentes no seu alcance", afirmou Angie Drobnic Holan, directora da IFCN.

O PÚBLICO, com a Prova dos Factos, integra a IFCN desde 2021. Faz também parte do Observatório Ibérico de Media Digitais e da Desinformação (Iberifier), projecto financiado pela Comissão Europeia. É ainda, desde 2022, uma das plataformas do European Digital Media Observatory.