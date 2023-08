Primeiros acusados pela invasão de Brasília incorrem em penas que chegam aos 30 anos de prisão

A Procuradoria-Geral da República brasileira apresentou as primeiras acusações contra suspeitos de estarem envolvidos na insurreição em Brasília de 8 de Janeiro. Os crimes pelos quais são acusados podem valer penas de 30 anos de prisão.

O primeiro grupo de acusados pela invasão e vandalismo das sedes dos três poderes (Congresso, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto) foi divulgado esta segunda-feira pela PGR. Os indivíduos que integram as primeiras acusações fazem parte do grupo dos executantes dos actos em causa, mas a investigação em curso pretende trazer à justiça os financiadores e organizadores da rebelião.

Os 40 suspeitos vão responder por cinco crimes: associação criminosa armada, abolição violenta do Estado de direito, golpe de Estado, dano de património público e dano qualificado por violência e grave ameaça. Se condenados, os réus podem incorrer em penas que vão até aos 30 anos de prisão.

O procurador que coordena o grupo de combate aos actos antidemocráticos, Carlos Frederico Santos, defendeu a aplicação de uma pena “exemplar” por estarem em causa “crimes graves praticados em contexto multitudinário que visavam implantar um regime autoritário no lugar de um governo legitimamente eleito”.

A 8 de Janeiro, uma semana após a tomada de posse de Lula da Silva, um grupo de centenas de apoiantes do ex-Presidente Jair Bolsonaro invadiu as sedes do Congresso, STF e do Palácio do Planalto, destruindo tudo o que viam pela frente. A actuação da Polícia Militar e do Exército, vistos como pouco proactivos para impedir a invasão, também está a ser investigada.

Muitos dos participantes na insurreição passaram os meses anteriores em acampamentos em frente a quartéis do Exército em Brasília e noutras cidades, como forma de protesto contra os resultados eleitorais que ditaram a derrota de Bolsonaro. O ex-Presidente, que a 8 de Janeiro se encontrava nos EUA, também está a ser investigado como instigador do motim.

A PGR diz que as acusações que começaram agora a ser divulgadas estão sustentadas em provas sólidas, incluindo imagens de vídeo, mensagens interceptadas e testemunhas.

Ao mesmo tempo que decorrem as investigações policiais aos actos antidemocráticos de 8 de Janeiro, o Congresso tem em curso uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) que visa apurar as responsabilidades pela invasão e vandalismo dos edifícios públicos.

Um dos depoimentos mais aguardados ocorreu esta terça-feira com o testemunho do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que era o responsável pela pasta da Segurança Pública no Distrito Federal no dia do motim. Torres chegou a ser detido poucos dias depois do episódio e a sua conduta é vista como, no mínimo, passiva em relação aos actos violentos – Torres estava nos EUA a 8 de Janeiro. Encontra-se actualmente em prisão domiciliária.

À CPI, o ex-ministro de Bolsonaro negou ter alguma vez posto em causa a validade dos resultados eleitorais que deram a vitória a Lula. Torres também disse que o esboço de um decreto presidencial encontrado em sua casa em que se determinava a instauração de um estado de excepção junto do Tribunal Superior Eleitoral logo após as eleições – interpretado como uma espécie de “minuta golpista” – não passava de um documento “fantasioso”.