MP do Brasil pede investigação a Bolsonaro como autor intelectual e instigador dos ataques

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu esta sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro que o ex-Presidente Jair Bolsonaro seja investigado como autor intelectual e instigador dos ataques feito por extremistas aos três poderes, em Brasília, no domingo.

“A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a inclusão de representação contra o ex-Presidente Jair Bolsonaro no Inquérito 4.921, que apura a instigação e autoria intelectual dos actos antidemocráticos que resultaram em episódios de vandalismo e violência em Brasília no último domingo”, lê-se num comunicado divulgado na página do Ministério Público Federal.

O pedido foi feito depois de 80 membros do Ministério Público Federal terem solicitado ao procurador-geral da República, Augusto Aras, uma investigação do ex-Presidente brasileiro. Consideram que ao partilhar um vídeo nas suas redes sociais “no dia 10 de Janeiro questionando a regularidade das eleições presidenciais de 2022", Bolsonaro teria feito incitação pública à prática de crime.

Bolsonaro apagou o vídeo no dia seguinte, na quarta-feira, numa altura em que se encontrava nos Estados Unidos, para onde viajou na véspera da tomada de posse do seu sucessor na Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva.

O pedido da PGR é feito no dia em que a Polícia Federal encontrou na casa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, um esboço de um decreto presidencial para que fosse instaurado o estado de defesa e, potencialmente, reverter o resultado das eleições brasileiras. A minuta de três páginas serviria de esboço para um decreto que poderia vir a a ser assinado por Bolsonaro após a segunda volta das eleições presidenciais, a 30 de Outubro.

Desde esse dia, em que foi derrotado por Lula da Silva, Bolsonaro tem evitado declarações públicas. Até ao final do mandato, manteve-se fechado no Palácio da Alvorada e abandonou a agenda habitual de trabalho.