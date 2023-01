Bolsonaro publica e apaga vídeo com notícias falsas sobre a eleição de Lula

Ex-Presidente partilha conteúdo no Facebook que diz que Lula “não foi eleito pelo povo”. Publicação ocorre dias depois da invasão de apoiantes seus ao Congresso, Planalto e STF, em Brasília.

Jair Bolsonaro partilhou, na noite de terça-feira, um vídeo nas redes sociais com novas alegações falsas sobre o resultado das eleições presidenciais de 2022. O ex-Presidente do Brasil apagou o conteúdo pouco depois.

No vídeo publicado – e posteriormente apagado – por Bolsonaro no Facebook, um homem identificado como Dr. Felipe Gimenez põe em causa a fiabilidade das urnas de voto electrónicas. A publicação inclui ainda as frases: “Lula não foi eleito pelo povo. Ele foi escolhido e eleito pelo STF e TSE [Tribunal Superior Eleitoral].”

A publicação foi feita às 21h55 de terça-feira [madrugada desta quarta-feira em Portugal continental].

Foto Captura de ecrã da publicação de Bolsonaro no Facebook, entretanto apagada DR

A publicação de fake news sobre o processo eleitoral acontece poucos dias depois dos ataques golpistas perpetrados por manifestantes bolsonaristas – muitos influenciados por teorias da conspiração que questionam a vitória eleitoral do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva – contra a sede dos três poderes [Congresso, Palácio do Planto e Supremo Tribunal Federal (STF)], em Brasília.

A inédita invasão teve como consequência a detenção de centenas de pessoas suspeitas de participação nos actos de vandalismo e o afastamento do governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha, para além de ordens de prisão decretadas contra o ex-ministro de Bolsonaro Anderson Torres e o ex-comandante da Polícia Militar do DF, Fabio Augusto Vieira.

Ao contrário do que diz o conteúdo, Lula venceu Bolsonaro na segunda volta das eleições presidenciais de Outubro pelo voto popular. O candidato do PT teve 50,9% dos votos válidos, e Bolsonaro teve 49,1%.

Desde que foi derrotado, Bolsonaro manteve-se, discreto, no Palácio da Alvorada e evitou fazer declarações públicas. Os ataques directos contra o sistema eleitoral e contra os juízes do Supremo – que fez frequentemente durante seu mandato – também passaram a ser evitados.

O ex-Presidente encontra-se actualmente nos Estados Unidos, para onde viajou na véspera da tomada de posse de Lula e, com isso, não cumpriu o ritual democrático de passar a faixa presidencial ao seu sucessor no Palácio do Planalto.

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S. Paulo