Férias com os filhos

Férias, a altura do ano mais ansiada pelas crianças! Depois de um ano a cumprir horários e rotinas, a fazer trabalhos escolares, a andar a um ritmo acelerado só apetece “desligar”. É fundamental que os pais não se esqueçam que os momentos de diversão são cruciais para o desenvolvimento cognitivo dos mais pequenos.

Com as férias chega a dúvida: como ocupar as crianças durante este tempo? Esta é a altura do ano ideal para oferecer tempo de qualidade aos seus filhos. Para ajudar a passar este tempo da melhor forma possível apresento algumas atividades que podem ser feitas em família e que contribuirão para potenciar aprendizagens.

Leitura e Escrita — Ler um livro é sempre uma excelente ocupação e ajuda a passar o tempo de forma descontraída e divertida. Continuar uma história ou inventar um final diferente é um bom exercício para estimular a imaginação e a criatividade. Para ajudar no processo de aquisição da escrita é imperativo que a família estimule esta tarefa em casa e dedique algum tempo diário à escrita. Podem por exemplo, escrever a lista de compras, fazer um plano para realizar durante a semana ou até registar como correu o dia.

Brincadeiras ao ar livre — Todas as brincadeiras que impliquem atividade física divertem pequenos e graúdos e são ótimas para fazer neste período de interrupção letiva, por exemplo jogar às escondidas, às apanhadas, aos congelados. Podemos fazer jardinagem (catos ou suculentas; alimentos: cenoura, alface) ou até plantar uma árvore. Ajudamos o planeta e incutimos a responsabilidade de preservar o ambiente.

Aprender uma nova habilidade — Durante o período de férias sugiro que aproveitem para ensinar alguma habilidade aos mais pequenos. Como nesta altura do ano o clima é favorável devemos ensinar algo que não conseguimos fazer ao longo do ano, como andar de bicicleta, trotinete, patins, skate.

Estudar a Natureza — Com o sol a espreitar, podemos aproveitar para ir à piscina, à praia ou fazer um piquenique na serra. Com um tempo agradável, fazer uma caminhada e até fazer um acampamento, são ocupações que as crianças apreciam e que lhes permite estar mais perto da Natureza. Podemos ainda sugerir aos mais novos encontrar formas nas nuvens ou contar as estrelas à noite. É importante, pedir para observar o mundo que nos rodeia e que não fazemos no dia a dia com as rotinas diárias.

Atividades em família — Uma das tarefas que sugiro realizar é a culinária, os pequenos adoram confecionar bolos, biscoitos, refeições, gelados. Cozinhar em família é fantástico! Para passar um serão agradável e divertido com os mais novos só precisamos de os convencer a jogar às cartas, dominó ou jogos de tabuleiro (Damas, Xadrez, Monopólio, …). Também podemos ver um filme em casa (com direito a pipocas) ou ir ao cinema ver algum filme de animação que esteja em exibição.

Mas como são férias, as crianças têm todo o direito de ter algum tempo livre, ou seja, não fazer nada, apenas descansar …

Não podemos esquecer que é crucial ter cuidado com o tempo de exposição aos ecrãs. Este tempo deve ser controlado e o mais reduzido possível. Devemos aproveitar o clima e levar as crianças para o ar livre, já que os momentos de ócio e diversão são ótimos aliados do desenvolvimento infantil.

