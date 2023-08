Trump acusado de conspirar para reverter a eleição de 2020

Ex-Presidente dos Estados Unidos foi formalmente acusado de quatro crimes, nesta terça-feira, pelo seu papel nos acontecimentos que culminaram com a invasão do Capitólio.

Um grande júri de Washington aprovou, nesta terça-feira, uma acusação criminal contra o ex-Presidente dos Estados Unidos Donald Trump no processo relacionado com as queixas de fraude eleitoral em 2020 e a invasão do Capitólio.

Segundo o despacho de acusação, conhecido na noite desta terça-feira, Trump é acusado de quatro crimes: conspiração para defraudar os Estados Unidos; conspiração para obstruir um procedimento oficial; obstrução ou tentativa de obstrução de um procedimento oficial; e conspiração contra direitos.

"A finalidade da conspiração era reverter os resultados legítimos da eleição presidencial de 2020, através do uso consciente de falsas queixas de fraude eleitoral para obstruir a forma como o Governo federal recolhe, conta e certifica os resultados", lê-se no despacho de acusação, num resumo que antecede a explicação pormenorizada das provas recolhidas pelo Departamento de Justiça relativas à primeira das quatro acusações — detalhas numa lista com 124 alíneas em 39 páginas.

Na noite da eleição presidencial de 2020, a 3 de Novembro desse ano, Trump surgiu perante as câmaras de televisão a afirmar que os resultados provisórios — que apontavam para uma vantagem do candidato do Partido Democrata, Joe Biden, depois de uma liderança inicial do seu principal adversário — seriam uma prova de fraude eleitoral.

Meses antes da eleição, pouco depois do início da pandemia de covid-19, vários especialistas em eleições começaram a alertar que seria expectável uma liderança inicial de Trump na contagem dos votos, devido à maior resistência do seu eleitorado às quarentenas impostas por vários governos estaduais.

No dia da eleição, o número de eleitores republicanos que se deslocou às urnas foi muito superior ao do eleitorado democrata, que recorreu mais ao voto por correspondêcia e à votação antecipada — boletins que começam a ser contados depois dos votos presenciais.

Nos dois meses seguintes, Trump e os seus colaboradores mais próximos, como o advogado Rudolph Giuliani, continuaram a dizer aos seus eleitores que a vitória de Biden era ilegítima, apesar de terem perdido todas as queixas submetidas aos tribunais — incluindo no Supremo Tribunal dos EUA, onde seis dos nove juízes são conservadores e três deles foram nomeados pelo ex-Presidente dos EUA.

Ao mesmo tempo, Trump tentou pressionar responsáveis eleitorais em estados como a Georgia — onde Biden tinha recebido mais votos — a reverterem o resultado da eleição. Numa conversa telefónica com o responsável pela certificação dos resultados na Georgia, o republicano Brad Raffensperger, o então Presidente dos EUA pediu-lhe que "encontrasse" 11.780 votos — mais um do que os 11.779 que o separavam de Biden.

Numa última fase do plano que, segundo o despacho divulgado nesta terça-feira pelo Departamento de Justiça, tinha como objectivo a reversão dos resultados eleitorais de 2020, vários congressistas estaduais republicanos e outros membros do partido tentaram entregar certificados falsos de vitória em nome de Trump, em estados como a Georgia, o Michigan, a Pensilvânia, o Arizona e o Wisconsin.

O objectivo, segundo a acusação, era confrontar o Congresso dos EUA com certificados eleitorais conflituantes, no decorrer da cerimónia de confirmação dos resultados, marcada para 6 de Janeiro de 2021.

A invasão do Capitólio por apoiantes de Trump, nesse dia, está na base da segunda acusação contra o ex-Presidente dos EUA: "Em conluio com outros co-conspiradores, Donald J. Trump conspirou para obstruir e impedir um procedimento oficial, neste caso a certificação do voto do Colégio Eleitoral."