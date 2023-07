Julgamento de Trump sobre documentos secretos marcado para Maio de 2024

Juíza Aileen Cannon rejeita pedido da defesa do ex-Presidente dos Estados Unidos para a suspensão do processo até depois da eleição presidencial de 2024.

A juíza norte-americana Aileen Cannon, responsável pelo caso dos documentos confidenciais que Donald Trump levou para a sua residência particular depois de ter saído da Casa Branca, marcou o início do julgamento para 20 de Maio de 2024, rejeitando assim um pedido dos advogados do ex-Presidente dos Estados Unidos para que o processo fosse retomado depois da eleição presidencial, em Novembro do próximo ano.