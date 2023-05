Trump começa a ser julgado a meio das eleições primárias de 2024

Um juiz de Nova Iorque agendou para 25 de Março de 2024 o início do julgamento de Donald Trump no caso relacionado com o pagamento a uma antiga actriz de filmes pornográficos. Ao anunciar a data — que calha a meio das eleições primárias no Partido Republicano para a corrida à Casa Branca, em que Trump é candidato —, o juiz ordenou às partes envolvidas "que não se envolvam nem assumam quaisquer compromissos profissionais ou pessoais".

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt