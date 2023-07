Oppenheimer: Colonos perderam as suas terras para a construção do laboratório de armas atómicas

O filme Oppenheimer, realizado por Christopher Nolan, incidiu luz sobre a relação conflituosa do Norte do Novo México com o laboratório secreto de armas atómicas.

No filme Oppenheimer, a personagem homónima interpretada por Cillian Murphy diz que no local proposto para a construção de um laboratório secreto de armas atómicas no Norte do Novo México (EUA) apenas estava localizada uma escola para rapazes e uma comunidade de índios que realizavam rituais funerários. Porém, havia colonos a viver nessas terras.