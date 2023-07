A Inditex, proprietária da Zara, diz que vai deixar de comprar à Birmânia

A Inditex, proprietária da Zara, está a suspender as compras na Birmânia, disse a empresa à Reuters, na quinta-feira, como resultado de uma campanha do sindicato global de trabalhadores IndustriALL para convencer as empresas a desinvestir no país.

“A Inditex está a proceder a uma saída faseada e responsável de Birmânia, seguindo o apelo da IndustriALL”, escreveu um porta-voz da empresa num e-mail. “Como resultado, continuamos a reduzir o número de fabricantes activos no país.”

A Inditex não deu um prazo para a sua saída. E, como não publica uma lista de fornecedores, não ficou imediatamente claro quantas fábricas na Birmânia estão a fornecer o gigante da moda rápida.

Birmânia, cuja indústria de vestuário é um grande empregador, fornecendo roupa e calçado a grandes marcas e retalhistas ocidentais, está mergulhada numa crise política e humanitária desde que uma junta militar tomou o poder no início de 2021. A IndustriALL afirma que os direitos trabalhistas foram corroídos desde então.

As marcas e os retalhistas têm sido pressionados a abandonar o país, mas a sua saída pode causar perdas de emprego e mais sofrimento económico para os trabalhadores. E a União Europeia, por exemplo, considera que as empresas devem continuar a abastecer-se na Birmânia. O retalhista espanhol Mango disse à Reuters que tinha deixado de se abastecer no país. Em Setembro do ano passado, a Primark afirmou que iria “começar a trabalhar para uma saída responsável”, tendo a Marks & Spencer anunciado o seu plano de saída em Outubro.

A Inditex tem um acordo com a IndustriALL desde 2007, que foi renovado em 2022, de acordo com o seu relatório anual. O acordo obriga a empresa a manter o diálogo com os sindicatos e a responder às necessidades dos trabalhadores ao longo de toda a cadeia de abastecimento.

A UE financia um projecto na Birmânia chamado MADE, um sucessor do projecto Smart Factories que, desde 2013, trabalha para melhorar as condições nas fábricas de vestuário do país. Dezassete retalhistas, incluindo a H&M, a Adidas e a Bestseller, são membros do MADE.

“A UE e os parceiros do MADE acreditam que os interesses dos trabalhadores são mais bem servidos pelo aprovisionamento contínuo do país, desde que isso seja feito de forma responsável”, escreveu Mario Ronconi, chefe de unidade da Direcção-Geral de Parcerias Internacionais da Comissão Europeia, numa carta de 28 de Junho ao presidente da Federação dos Trabalhadores Industriais de Birmânia, partilhada com a Reuters pela IndustriALL.

A Clean Clothes Campaign, um grupo de defesa da indústria do vestuário, afirma que as marcas que continuam a abastecer-se na Birmânia devem “conduzir uma diligência devida contínua e reforçada”, dar prioridade aos direitos dos trabalhadores e garantir que as suas operações não apoiam a junta militar directa ou indirectamente.

O site de notícias Sourcing Journal informou no mês passado que a Inditex planeava sair de Birmânia.