Harry Styles teve apenas 20 minutos para aprender a andar a cavalo

Para o seu mais recente videoclip Daylight, quinta faixa do seu terceiro álbum, o ex-membro da banda One Direction reconheceu que não sabia montar.

Harry Styles, de 29 anos, montou a cavalo sem treino prévio. Aconteceu para o videoclip de Daylight, lançado a semana passada, depois de o cantor ter passado por Lisboa e, de no espectáculo, ter mostrado imagens alusivas àquela música.

O ex-membro da banda One Direction montou um cavalo da empresa Stampede Stunt Company, no condado britânico de Hertfordshire. O animal escolhido chama-se Teake e é de raça frísia. Inicialmente, não estava previsto entrar nas filmagens, uma vez que o escolhido era outro, de seu nome Carnival, revela a BBC.

O videoclip estreou agora, mas foi feita há mais de um ano. Durante 14 meses, a tratadora Zana Cousins-Greenwood teve de manter a sua experiência com Harry Styles em segredo, mas agora, depois de conhecido o videoclip, a profissional revela que Styles nunca tinha cavalgado.

No vídeo, Harry Styles aparece a cavalgar, em câmara lenta. O cantor teve apenas 20 minutos de treino, antes de as câmaras começarem a gravar. Normalmente, em situações semelhantes, as pessoas visitam o centro e treinam previamente, antes das gravações, mas tal não foi possível devido à agenda preenchida do artista, conta a treinadora.

“Treinámo-lo para montar, treinámo-lo para ter bom aspecto e ele ouviu-nos”, recorda Cousins-Greewood. “Dissemos a Harry: ‘Mostra que estás confiante em cima do cavalo, finge até conseguires.’”. E, aparentemente, o cantor conseguiu.

Teake não foi o único a estrelar em Daylight, também o papagaio Poppleguy deu o ar da sua graça, embora, tal como o cavalo, não estivesse previsto aparecer nas gravações. No entanto, Poppleguy voou directamente para o ombro de Harry Styles, conta a treinadora: “Ele é um pouco exigente, mas foi directo para o ombro de Harry, sinal de uma boa energia.”

A Stampede Stunt Company já trabalhou com outras celebridades, como o actor Anthony Hopkins ou o comediante Paul O'Grady, que morreu em Março deste ano.