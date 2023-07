Milhares de fãs de Harry Styles acampam às portas do Passeio de Marítimo de Algés

Plumas e roupas de todas as cores, cantorias e acampamentos às portas do Passeio Marítimo de Algés. Aproxima-se o regresso de Harry Styles a Lisboa. Depois de no ano passado esgotar a Altice Arena, o músico britânico sobe ao palco pelas 21h para o segundo concerto em Portugal, integrado na digressão Love On Tour.

Cerca de 60 mil fãs lutam contra o calor enquanto esperam pela abertura das portas do Passeio Marítimo de Algés, prevista para as 18h. Aqueles que procuram garantir a linha da frente para ver de perto Harry Styles acamparam desde a manhã de segunda-feira nas imediações do recinto.

Dada a dimensão do espectáculo, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP anunciou uma operação que irá condicionar o trânsito, sobretudo nas principais ligações ao local do espectáculo.

A PSP recomenda a circulação alternativa pela A5, N117/Belém e N6-3 Alto da Boa Viagem, e o estacionamento no Complexo Desportivo do Jamor ou o uso de transportes públicos. Além disso, as autoridades apelam ao transporte de mochilas e malas na parte da frente do corpo, para que sejam evitados furtos. com Samuel Santos